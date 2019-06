Coupe du Cameroun : le Premier ministre préside la finale ce dimanche

En l’absence du président de la République Paul Biya, en séjour privé en Europe, le chef du gouvernement Joseph Dion Ngute préside la finale qui oppose Stade renard de Melong à l’As Fap, ce dimanche 30 juin à Yaoundé.

C’est à travers un communiqué signé par le ministre des Sports et de l’Education physique, Narcisse Mouelle Kombi que la nouvelle a été rendue publique. La finale de la Coupe du Cameroun 2019 entre l’As FAP de Yaoundé et le Stade Renard de Melong sera présidée par le Premier ministre, qui représentera le chef de l’Etat.

Par le passé, Inoni Ephraim et Philemon Yang, deux ex-Premiers ministres ont eu à présider des finales. La finale de cette année à pour marraine, la première dame du Cameroun, Chantal Biya.

Cette finale viendra, comme d’habitude, clôturer la saison sportive 2019. Dans le cadre des préparatifs à cette finale, plusieurs réunions préparatoires se sont tenues au ministère des Sports et de l’Education physique et à la Primature.

Ce vendredi 28 juin, une ultime réunion réunissant toutes les parties prenantes s’est tenue au Minsep. Les finalistes, Stade renard de Mélong et As Fap ont reçu à cette occasion leur chèque de participation.

L’enjeu de cette finale est grand. Outre la prime, le vainqueur de cette 60e édition de la Coupe du Cameroun représentera le pays à la Coupe de la Confédération. L’on se souvent que l’an passé, le vainqueur Eding Sport de la Lekié n’avait pas pu disputer cette compétition.

Le Cameroun n’ayant pas pu respecter le calendrier de la Caf qui fixait au 30 octobre 2018, la date butoir pour recevoir la liste des clubs devant participer aux compétitions africaines interclubs. Cette année, l’échéance a été fixée au 30 juin 2019 ; il est question pour l’instance faitière du football africain de s’arrimer au calendrier européen. C’est donc pour respecter ce délai que le Cameroun s’est vu obligé de disputer la finale de la Coupe du Cameroun au mois de juin.

As FAP de Yaoundé, peut être considérée comme l’outsider de cette finale sur le papier. Mais le club des Forces armées et Police (Fap) a fait tomber beaucoup de géants sur son parcours, à l’instar du tenant du titre, Eding Sport de la Lekie en quart de-finales.

En demi-finale, As Fap a élimé As Etoa Meki, un club cher à Jean II Makoun. Alors que dans le même temps, Stade Renard venait à bout de Dragon de Yaoundé. Les deux clubs finalistes évoluent dans deux catégories différentes. As Fap joue en Ligue 2, alors que Stade renard est un club de Ligue 1.