Coupe du Cameroun: voici les premières équipes qualifiées pour les 8e de finale

Les premières rencontres des 16e de finale se sont jouées ce weekend avec la qualification des équipes comme Apejes ou encore Colombe.

C’est sans doute l’une des grosses surprises de ces 16e de finale de la Coupe du Cameroun. Il s’agit de l’élimination du Canon sportif de Yaoundé. Opposé à AS Lausanne, les canonniers n’ont pas pu s’imposer. Ils se sont inclinés sur le score de 1-0. Stérile face au gardien de l’AS Lausanne, Canon ne pourra pas sauver sa saison. Cette dernière est au finish blanche et sèche avec zéro titre remporté par l’un des clubs les plus mythiques du football camerounais.

Une autre surprise est le knock-out donné à la Panthère sportive du Ndé par Apejes de Mfou (0-1). Panthère poursuit ainsi ses mauvaises performances qu’elle a montré en championnat où le club nul n’était sa victoire lors des barrages, serait descendu en Elite Two. La Panthère sportive du Ndé qui avait l’habitude d’afficher fière allure en Coupe du Cameroun est devenue l’ombre d’elle-même.

Le carton plein était du côté de Mbankomo au Centre technique de la Caf. La Colombe sportive du Dja et Lobo s’est baladée face au Real FC de Bertoua (8-1). L’oiseau du Sud peut remercier Bertrand Mani et Gérôme Ngom qui ont chacun doublé. Les autres buts ont été inscrit par Divioka Didier, Boukar, Randy et Ngangue Mengue