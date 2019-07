Coupe du monde 2022: la Caf dévoile son format de qualification

La Confédération africaine de football (Caf) a dévoilé la formule pour les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Le tournoi sera le dernier à être disputé par 32 équipes. L’édition 2026 sera marquée par un passage à 48 nations.

Alors que l’on s’achemine vers le dénouement de la 32ème édition de la Can, avec les rencontres Nigeria-Tunisie pour la troisième place et la grande finale Algérie-Sénégal, ce vendredi 19 juillet, la Caf a révélé le format des éliminatoires de la zone Afrique pour le compte de la Coupe du monde Qatar 2022.

En Afrique, où 54 pays sont affiliés, les éliminatoires seront jouées en trois phases, avec un tour préliminaire entre les 28 nations les moins bien classées du classement de la Fifa. Les 14 équipes gagnantes rejoindront les 26 pays qui occupent les premières places au classement Fifa réparties dans 10 groupes de 4. Des rencontres en six journées se disputeront dans ces différentes poules. Les équipes qui termineront premières de ces groupes s’affronteront entre elles pour obtenir leur ticket pour la Coupe du monde 2022. Les affiches seront tirées au sort, entre les nations les mieux classées à la Fifa et celles qui figurent plus bas dans le classement.

Dans les phases de qualification jouées sous forme de matchs de groupe disputés selon le système de championnat, en cas d’égalité de points de plusieurs équipes à l’issue des matchs de groupe, les critères suivants sont appliqués dans l’ordre indiqué pour établir leur classement : meilleure différence de buts dans tous les matchs du groupe; plus grand nombre de buts marqués dans tous les matchs du groupe.

Si, après l’application des deux premiers critères, plusieurs équipes sont toujours à égalité, les critères suivants s’appliquent: plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de groupe disputés entre les équipes concernées; meilleure différence de buts dans les matchs de groupe disputés entre les équipes concernées; plus grand nombre de buts marqués lors des matchs de groupe disputés entre les équipes concernées; plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur dans les matchs de groupe disputés entre les équipes concernées (si deux équipes seulement sont concernées) et enfin, si l’égalité persiste, il y aura un match d’appui sur terrain neutre.

Les matches éliminatoires se terminent en 2021. Seule l’équipe du Qatar est qualifiée d’office en tant que nation organisatrice, ce qui n’est plus le cas pour l’équipe tenante du titre depuis l’édition de 2006.