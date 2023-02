Coupe du monde des Clubs: Real Madrid-Al Hilal, une belle affiche en vue

Tomber de rideau sur la Coupe du monde des clubs FIFA 2023, ce samedi (20H00) à Rabat, avec une finale qui mettra aux prises le Real Madrid au club saoudien d’Al Hilal. Une belle affiche vu que les Merengues sont en quête d’un cinquième sacre face à une équipe saoudienne qui veut créer la surprise et nourrit l’ambition de décrocher la coupe pour la première fois dans son histoire et sur terre marocaine.Une belle affiche du fait que les Merengues sont en quête d’un cinquième sacre face à une équipe saoudienne qui veut créer la surprise et nourrit l’ambition de décrocher la coupe pour la première fois dans son histoire et sur terre marocaine.

En dépit de l’absence de six joueurs, le club le plus titré en Coupe du monde des clubs, le Real Madrid, sera donc opposé au troisième club arabe à arracher un billet pour la finale, Al Hilal, après le Raja de Casablanca et Al Aïn émirati. Le coach italien Carlo Ancelotti était aux commandes du Real Madrid en 2014, lorsque le club a décroché son tout premier trophée à Marrakech face aux Argentins de San Lorenzo. Ancelotti pourrait même compter sur deux renforts de poids, puisque Karim Benzema et Eder Militao ont rejoint la délégation du Real jeudi en soirée.

Blessés lors des deux dernières rencontres en Liga, les deux joueurs pourraient prendre part à la finale face à Al Hilal, surtout Benzema dont l’absence s’est fait ressentir en pointe de l’attaque face à Al Ahly. Les coéquipiers de Luka Modric pourront aussi compter sur le soutien de leurs aficionados marocains, qui s’étaient déplacés en masse mercredi à l’occasion de la demi-finale. La «Pena Madridista» avait réalisé un tifo pour souhaiter la bienvenue aux Madrilènes au Maroc.

En face, le club saoudien d’Al Hilal devrait aborder ce match avec le plein de confiance, après avoir damé le pion au représentant de l’Amérique latine en demies à Tanger. Tombeur de Flamengo, Al Hilal visera désormais un exploit jamais égalé en Mondialito : battre le représentant de l’UEFA en finale. La formation saoudienne traîne une excellente réputation en Asie, grâce à un effectif garni de talents. L’équipe compte dans ses rangs l’Argentin Luciano Vietto, maître à jouer et numéro 10, le Péruvien André Carillo (milieu de terrain recruté du Benfica), les deux anciens joueurs brésiliens de Flamengo Gustavo Cuellar et Michel Delgado, l’ancien attaquant de Porto Moussa Marega, ou encore l’ancien fer de lance de Manchester United, le Nigérian Odion Ighalo.

Cette armada de stars fait d’Al Hilal une formation redoutable, notamment sur le flanc offensif, mais le véritable point fort du club est qu’il constitue l’ossature essentielle de la sélection nationale saoudienne. Lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, les joueurs d’Al Hilal étaient au nombre de 11 dans la liste convoquée par Hervé Renard. À noter que la FIFA a nommé l’arbitre anglais Antony Taylor pour diriger la finale, samedi, alors que l’arbitre marocain Redouane Jiyed sera présent au VAR.

À l’instar des précédentes éditions, cette rencontre devrait rassembler du beau monde. Vendredi, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, est arrivé au Maroc pour suivre la finale à Rabat. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est également attendu dans la tribune officielle du complexe Moulay Abdellah à Rabat. L’enceinte de la capitale devrait encore une fois afficher complet avant le coup d’envoi, sachant que le Maroc a enregistré l’un des taux d’affluence les plus importants de l’histoire du Mondialito, avec une moyenne de plus de 48.000 supporters par match.