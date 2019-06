Coupe du monde féminine 2019: entrée difficile des Camerounaises

Les Lionnes sont tombées face au Canada, 5ème mondial, par une défaite de 0-1, ce lundi à Montpellier. Les Camerounaises se sont montrées généreuses mais trop limitées techniquement pour espérer mieux.

Tout s’est joué en fin de première mi-temps. Sur le septième corner des Canadiennes frappé à droite par Beckie, la défenseure Buchanan est arrivée au second poteau et a profité de son manque de marquage surprenant pour placer une tête piquée gagnante et ouvrir la marque. Le Cameroun est plombé par son attentisme et des errements de sa gardienne. Les Lionnes peuvent s’en vouloir pour ce corner bêtement concédé sur une passe en retrait risquée de Marlyse Ngo Ndoumbouk vers sa gardienne.

Avant ce but, les Canadiennes, dominatrices depuis le début de la partie, ont trouvé le poteau. Lancée sur son côté gauche, Chapman a accéléré et délivré un joli centre enroulé du gauche à ras de terre. Au deuxième poteau, Prince a placé une frappe croisée du droit qu’a déviée Leuko sur le poteau gauche du dernier rempart Ngo Ndom. Ce corner n’a rien donné, avant que dans la foulée les camerounaises ne concèdent un autre qui va s’avérer fatale.

Les Camerounaises avaient pourtant misé sur un schéma ultra défensif en 5-4-1. La carte de la prudence s’est avérée payante mais dépassée. Au milieu du terrain, les Camerounaises ont été dangereuses sur un jeu plus direct, des flèches lancées vers Gabrielle Aboudi Onguene, courageuse mais isolée en pointe. Il faut dire que les milieux Yango et surtout Feudjo ont balancé de longs ballons vers l’avant sans toutefois chercher à être précises.

Lors du deuxième acte, le coach des Lionnes Alain Djeumfa a changé deux de ses attaquantes, avec les entrées d’Henriette Akaba et Gaëlle Enganamouit. Ces entrées ont amené la plus dangereuse occasion des Camerounaises. Sur un corner, une tête de Claudine Meffometou, à l’image de celui de Buchanan est passé de peu à côté.

Mais la marche était un peu trop haute pour les Lionnes, qui aimeraient faire mieux qu’il y a quatre ans au Canada, quand elles avaient atteint les huitièmes de finale pour leur première participation. Ce sera dur, elles doivent maintenant se frotter aux championnes d’Europe, les Pays-Bas, samedi à 14 heures, au stade de Valenciennes. Puis, elles termineront le premier tour par un match, le 20 juin à Montpellier face à la Nouvelle-Zélande, à 17 heures.