Pour espérer être du mondial qatari, les Lions indomptables devront sortir premier d’une poule qui compte la Côte d’ivoire, le Mozambique et le Malawi. Après cette étape, les hommes d’Antonio Conceicao doivent remporter le match de barrage contre l’un des neuf autres premiers de poules.

Si la deuxième phase des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 ne débutera qu’au mois d’octobre prochain, on connait désormais la composition des dix poules de la zone Afrique. La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde ce mardi 21 janvier au Caire. Après un premier tour préliminaire, la zone Afrique offre un deuxième tour regroupant 40 équipes. Regroupés en 10 poules, ces sélections tenteront de rafler l’un des dix billets pour un troisième et dernier tour des qualifications. De l’avis de nombreux observateurs, la poule D du Cameroun, en compagnie de la Côte d’ivoire, du Mozambique et du Malawi, est la plus relevée.

L’affiche Cameroun-Côte d’ivoire sera donc très attendue. Ces deux pays, absents du mondial russe en 2018 ont néanmoins déjà participé à dix phases finales de Coupe du monde. Les Lions indomptables sept fois et les Eléphants de Côte d’ivoire trois participations. Dans les confrontations directes entre ces deux grandes nations du football africain, l’historique des matchs rappelle que le Cameroun a un avantage sur la Côte d’ivoire. Pour un bilan en 16 matches (officiels et amicaux), le Cameroun compte 8 victoires, cinq défaites et trois nuls. Des chiffres à relativiser tout de même, puisque seule la forme de ces équipes le jour j, déterminera l’issue de cette double confrontation.

La lutte sera âpre

Dans cette poule D, le Mozambique et le Malawi, bien que n’ayant jamais participé à une phase finale de Coupe du monde, ne seront pas des faire-valoir. Déjà présent dans la poule du Cameroun dans le cadre des éliminatoires de la Can 2021, le Cameroun va devoir affronter le Mozambique à quatre reprises en l’espace de 18 mois. Dans l’histoire, les équipes camerounaises et mozambicaines se sont déjà rencontrées quatre fois, pour un bilan de trois victoires pour le Cameroun et une en faveur du Mozambique. Quant aux malawites, présents dans la poule du Cameroun lors des éliminatoires de la Can 2019, la double confrontation entre les deux nations se sont soldées par une victoire des Lions indomptables et un nul.

Pour rappel, seule l’équipe classée première de chaque poule disputera l’ultime tour de qualifications, en forme de barrages aller/retour, pour le Mondial 2022. A la fin, cinq sélections seulement représenteront l’Afrique au Qatar. Ce sera d’ailleurs la dernière fois que la lutte sera aussi âpre sur le continent, puisque pour l’édition 2026, l’Afrique pourra profiter de l’extension du nombre de participants de 32 à 48 pour placer ces neuf meilleures sélections.