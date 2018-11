Face à une équipe américaine mieux organisée, les Lionnes cadettes se sont inclinées (3-0) à l’issue d’un match ponctué par de nombreuses « erreurs » d’arbitrage.

La sélection nationale féminine du Cameroun des moins de 17 ans a manqué son entrée en compétition, ce mercredi 14 novembre, au stade Profesor Alberto Suppici, de Colonia Del Sacramento. Le tournant du match les opposant aux Américaines est intervenu à la 43ème minute quand l’attaquante Maya Doms a été touchée loin de la surface par la gardienne Christemille Onomo. Alors que l’arbitre central, l’australienne Casey Reibelt, est très loin de l’action, elle est appelée par son assistante. Dans la foulée de cette conversation, elle désigne le point de penalty, à la grande surprise du public. Pis, christemille Onomo écope d’un carton rouge direct, pendant que la joueuse américaine reste allongée au sol hors du grand rectangle.

Le coach camerounais, Stéphane Ndzana, sollicite le 4ème arbitre pour comprendre comment une faute commise loin de surface peut être sanctionnée d’un penalty et de l’application de la double peine qui a été abolie depuis plus d’un an par la Fifa. Certains y voyaient même une triple peine avec la suspension automatique au prochain match appliquée au joueur fautif.

La modification de la loi 12 indique désormais qu’un joueur commettant une faute de pied pour conquérir le ballon dans la surface de réparation, qui annihile une action nette de but, sera sanctionné d’un pénalty et recevra un carton jaune. Si le même joueur pousse, tire le maillot ou la ceinture d’un adversaire, ou s’il commet une faute grossière pouvant nuire à l’intégrité physique de son adversaire, c’est bien le carton rouge qui s’imposera. En dehors de la surface, en revanche, pas de débat : la sanction technique sera carton rouge. Dans le cas de la faute de la gardienne camerounaise, il ne pouvait y avoir de penalty puisqu’elle a été renvoyée aux vestiaires. La faute ayant été commise loin de la surface.

C’est sur ces entrefaites que Sunshine Fontes a doublé la mise pour son équipe. Mia Fishel ayant inscrit le premier but de la partie à la 22ème minute pendant que les Camerounaises étaient toutes arrêtée. Une des leurs se tordait de douleur dans la surface, victime d’un coup de coude.

En deuxième mi-temps, les intentions offensives camerounaises sont fermes, mais leurs réalisations moins. L’attaquante camerounaise Marie Manga Ngah, grâce à sa vélocité et sa puissance, va se créer quelques occasions mais va tomber sur l’excellente gardienne américaine, Angelina Anderson qui va tout repousser. Pendant que « les Bébés Lionnes » poussent, les Américaines en profitent pour jouer la contre-attaque avec un troisième but à la clé de Sunshine Fontes à la 81ème minute. Sur un tir des 30 mètres, la gardienne Olga Ngo Esse était trop avancée.

Lors d’une faute qui n’était ni grossière ni malsaine, selon les critères de la Fifa, Claudia Dabda, l’une des meilleures camerounaises de la partie va écoper d’un carton rouge. C’est à neuf contre onze que ce match va s’achever.

Les Lionnes cadettes se retrouvent déjà au pied du mur avant d’affronter dimanche prochain l’Allemagne et le 21 novembre la Corée du Nord, tenante du titre.

Fiche technique du match

USA : Anderson Angelina, Morris Makenna, Hunter Smith, Doms Maya, Canniff Jordan (Trinity Rodman, 59èmemn), Fishel Mia, Staude Natalia, Linneham Paylon, Agresti Michela, Jones Sophia

Cameroun : Christemille Onomo, Diane Tchango (Olga Ngo Esse, 45ème mn), Claudia Dabda, Henriette Monkam, Viviane Mefiré, Alice Kameni, Elise Ndomé, Fadimatou Aretouyap (Thienny Nkoumou, 47ème mn), Marie Manga Ngah, Michelle Moumazim