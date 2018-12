Coupes africaines/Football: la Côte d’Ivoire sur trois fronts, samedi

Pour les 16è de finales aller de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF) et de la Coupe CAF, l’Asec Mimosas, le Stade d’Adjan et FC San-Pedro sont en déplacement, respectivement, au Mali, en Tunisie et en RD Congo où ils affronteront, samedi, leurs différents adversaires.C’est San-Pedro qui ouvre le bal au stade des Martyrs de Kinshasa (14h30 GMT) où l’attend la formation congolaise de Daring Club Motema Pembe (DCMP) Imana pour une explication qui s’annonce chaude en coupe de la CAF. Les portuaires qui sont à leur première participation à une compétition internationale entendent limiter les dégâts avant le match retour à Abidjan.

Dans cette compétition, le Stade d’Abidjan va défier l’orgue tunisien de l’Etoile Sportive du Sahel (ESS) au stade olympique de Sousse à 15h GMT. Une expédition périlleuse pour des Stadistes pensionnaires de la Ligue2 qui croiseront le fer avec l’ESS rompue aux joutes continentales.

Enfin, en Ligue des champions CAF, l’Asec Mimosas qui est sur une belle série en Ligue 1 et son voisin du Stade malien s’expliqueront à partir de 17h GMT au stade Omnisport Modibo Kéita de Bamako, dans un derby ouest-africain.