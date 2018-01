Des internautes se plaignent de la restriction d’Internet dans les régions anglophones

Cela fait 102 jours que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont droit à un accès limité au réseau Internet. Des Camerounais appellent le FMI pour une intervention auprès du gouvernement, afin que ce problème soit résolu.

Une campagne a refait surface sur Twitter depuis le samedi 06 janvier 2017, avec pour but de dĂ©noncer la limitation de l’accès Ă Internet appliquĂ©e dans les deux rĂ©gions anglophones depuis la fin du mois de septembre 2017. Elle est portĂ©e par l’entrepreneure camerounaise Rebecca Enonchong, sous l’intitulĂ© «#BringBackOurIntenet ». De nombreux internautes ainsi que des organisations non gouvernementales (Internet sans frontières, Acces now…) se prĂŞtent Ă la cause en procĂ©dant au dĂ©compte du nombre de jours passĂ©s sans Internet dans cette partie du pays. « 102 », disaient-ils lundi. Leurs regards se tournent vers le Fonds monĂ©taire international (FMI) et sa directrice Christine Lagarde pour faire bouger les choses.

« Nous appelons @IMFNews et @lagarde Ă faire plus pour empĂŞcher au gouvernement camerounais de restreindre l’accès Ă Internet dans les zones anglophones. Vos prĂŞts devront ĂŞtre remboursĂ©s par tous les citoyens, y compris des millions dans les zones touchĂ©es. Le gouvernement n’Ă©coutera jamais les Camerounais mais ils Ă©coutent @IMFNews et @Lagarde. Donc, vous devez leur transmettre le message », martèle Rebecca Enonchong dans un post datant de samedi dernier.

La coupure d’Internet a des rĂ©percussions sociales dans la mesure oĂą ce rĂ©seau permet, entre autres, de relier les personnes Ă travers le monde ; mais son impact est aussi Ă©conomique. «Mon activitĂ© en ligne a Ă©normĂ©ment souffert, n’ayant pas progressĂ© depuis l’annĂ©e dernière en raison des restrictions internet. Chose amusante, la plupart des huit autres rĂ©gions ne se soucient pas de ce qui se passe. C’est simple, nous sommes deux pays distincts », explique un internaute. Il y a quelques mois pourtant, le gouvernement, Ă travers sa ministre de la Communication, Minette Libom Li Likeng, avait annoncĂ© qu’il n’y aurait aucune coupure d’Internet dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. A l’aide d’un communiquĂ© datant du 28 septembre, celle-ci avait apportĂ© un dĂ©menti formel aux rumeurs faisant Ă©tat des intentions du gouvernement de priver les zones anglophones d’Internet, Ă l’approche du 01er octobre 2017 ; Date Ă laquelle l’Etat virtuel d’Ambazonie proclamait son indĂ©pendance.

Promesse non tenue. Des troubles au réseau Internet ont été observés sur l’ensemble du territoire national durant le week-end du 01er au 02 octobre dernier. La principale difficulté avait alors consisté à accéder aux réseaux sociaux Twitter, Facebook, Whatsapp et Instagram. Les perturbations étaient plus prononcées dans les régions anglophones, au point où des jeunes ont eu recours à des VPN (réseau virtuel privé) pour contourner le problème et pouvoir se connecter. Depuis ce moment-là , l’accès à Internet est restreint, par sécurité et surtout pour éviter la diffusion « des fausses informations » sur les réseaux sociaux.

Ce n’est pas la première fois que les régions sus-évoquées ont des difficultés à se connecter sur Internet. Elles en ont été totalement coupées de janvier à avril 2017. Cela a fait perdre plus deux millions de dollars au Cameroun et affecté les PME qui y sont établies.

Cette coupure faisait suite Ă la diffusion abondante d’images et de vidĂ©os – souvent sorties de leur contexte originel – sur les violences menĂ©es par les forces de l’ordre et sĂ©curitĂ© au plus fort des manifestations populaires en novembre et dĂ©cembre 2016 en zone anglophone. C’est dans ce contexte qu’a Ă©tĂ© lancĂ©e la campagne «#BringBackOurIntenet ». Elle avait mobilisĂ© des centaines d’Internautes qui avaient dĂ©noncĂ© la situation sans relâche. Après de nombreuses dĂ©nonciations et les pressions internationales, le gouvernement camerounais avait consenti Ă rĂ©tablir la connexion.