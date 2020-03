Covid-19 au Bénin: « empêcher la propagation du virus tout en préservant l’activité économique » (Talon)

Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, a accordé ce dimanche matin un entretien sur l’Office de Radiodiffusion et Télédiffusion du Bénin (ORTB) à propos de la riposte contre la Covid-19.Selon Patrice Talon, la situation sanitaire et le risque sanitaire auxquels le coronavirus soumet le monde sont préoccupants, sinon très graves. « Si mes compatriotes n’ont pas encore eu l’occasion de m’entendre en personne, c’est bien parce que je suis à la tâche, jour et nuit, minute après minute. Je m’implique personnellement dans tous les segments de la riposte : la collecte des données aux plans national et international ; leur analyse ; l’appréciation des impacts sanitaires, médicaux, financiers, économiques et sociaux ; les projections à court et moyen termes ; la stratégie et la mise en œuvre d’actions ; le suivi et l’évaluation des recommandations et des opérations » s’est expliqué le Président béninois.

Pour lui, les actions engagées par son Gouvernement et les mesures prescrites sont susceptibles de faire gagner, si chacun des béninois joue bien sa partition, car « il y a un autre facteur très déterminant que le commun des commentateurs ne peut percevoir, c’est l’après Covid ! »a-t-il dit en mettant l’accent sur la nécessité de « combattre le mal et le vaincre, mais sans compromettre notre survie après victoire ».

Se prononçant sur les mesures relatives à la mise en place d’un cordon sanitaire à partir du lundi 30 mars, Patrice Talon a expliqué qu’elles « permettront d’empêcher la propagation du virus à l’intérieur du pays, tout en préservant l’activité économique dans une partie du territoire, et en réduisant seulement la mobilité de certains acteurs dans la zone critique ».

« Nous sommes une grande nation, nous allons en donner la preuve une fois encore en éliminant le coronavirus de notre pays sans grand dégât « a conclu Patrice Talon en invitant ses compatriotes à « beaucoup de sacrifices » et au respect des règles prescrites afin d’éviter la propagation coronavirus.

Pour rappel, le Benin compte six cas de contaminations.