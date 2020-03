Covid-19 au Togo: la chloroquine booste le nombre de guérisons

Sept personnes contaminées du virus du Covid-19 ont recouvré leur santé, à en croire les chiffres officiels rendus publics ce dimanche 29 mars sur le site d’information du gouvernement sur la pandémieCette avancée est sans doute la résultante des soins prodigués aux malades, internés au CHR-Lomé Commune. Des soins dans lesquels l’usage de la Chloroquine est introduit depuis quelque temps, à en croire le Prof Majesté Watéba Ihou, le Chef des opérations de soins de la riposte contre le Covid-19 au Togo.

Il y a une hausse manifeste du nombre de guérison. D’une seule personne officialisée le jeudi 19 mars dernier, la patiente de 42 ans et premier cas de contamination déclaré dans le pays, on enregistre six de plus une dizaine de jours plus tard.

Le nombre de personnes contaminées est, certes, monté à trente, contre vingt-huit la veille ; mais la bonne nouvelle concerne celui des cas guéris. Ce sont six malades de plus, qui ont été annoncées guéries et donc ont recouvré la totalité de leur état de santé. Ce qui porte à sept le nombre total de patients déclarés ayant recouvré la santé, sur les trente personnes contaminées.