Covid-19: Corlay Côte d’Ivoire offre 8130 litres de carburant au ministère de la Santé

L’élan de solidarité pour la lutte contre le coronavirus (Covid-19) se poursuit en Côte d’Ivoire où la société d’hydrocarbures Corlay a fait don, mardi à Abidjan, de bons de carburant au ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique afin de faciliter la «mobilité» des différents services de santé engagés dans la lutte contre cette pandémie dans le pays, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.A travers ce don, Corlay Côte d’Ivoire qui opère sur le marché de la distribution et de la commercialisation de produits pétroliers, répond ainsi à l’appel des plus hautes autorités ivoiriennes, notamment celui du président de la République, Alassane Ouattara.

«Répondant à l’appel du chef de l’Etat et de son gouvernement, en particulier celui de sa tutelle, le Ministère du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, le Conseil d’administration, la Direction générale et le personnel (…), affichant leur détermination à freiner la pandémie du Coronavirus en Côte d’Ivoire, offrent des bons d’essence d’une valeur de 5 millions FCFA, soit l’équivalent de 8130 litres au ministère de la Santé et de l’hygiène publique pour le soutenir dans cette guerre sanitaire », a déclaré Amadou Touré, le Directeur général de Corlay Côte d’Ivoire.

Ces bons, a-t-il précisé, sont destinés à l’Institut national de l’hygiène publique (INHP), au Service des maladies infectieuses et tropicales (SMIT) sis au Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Treichville, au Service d’aide médicale urgente (SAMU) et à l’Institut Pasteur à « l’effet d’apporter une riposte rapide et efficace contre la maladie à Coronavirus ».

Cette entreprise citoyenne « entend ainsi jouer sa partition dans la lutte contre la propagation de cette pandémie qui prend une ascension vertigineuse au sein de la population », a conclu son Directeur général, espérant que cette démarche fasse tache d’huile auprès d’autres entreprises.

Saluant ce geste citoyen de Corlay Côte d’Ivoire, le ministre ivoirien de la Santé et de l’hygiène publique, Dr Eugène Aka Aouélé, a souligné que le gouvernement a fait le premier pas et attend d’être appuyé par les bonnes volontés et les partenaires techniques et financiers.

« La mobilisation est totale », s’est félicité le ministre de la Santé et de l’hygiène publique, ajoutant que « cela nous fait penser qu’avec un peu de chance, nous pourrons faire barrage à la propagation de cette pandémie ».

Dimanche, la Côte d’Ivoire a annoncé son premier cas de décès de Coronavirus (Covid-19). A ce jour, le pays compte officiellement 179 cas confirmés au Covid-19 dont sept déclarés guéris et un décès.

Pour casser la chaîne de progression du Coronavirus en Côte d’Ivoire, les autorités ivoiriennes ont interdit toute entrée dans le Grand Abidjan, depuis le dimanche 29 mars 2020 à minuit, isolant la capitale économique de l’intérieur du pays et du reste du monde. Un couvre-feu est également en vigueur de 21h00 à 05h00 sur l’ensemble du territoire national.