Covid-19: Dominique Ouattara offre des produits alimentaires de 210 millions FCFA aux villes du Grand Abidjan

La première dame ivoirienne Dominique Ouattara a offert jeudi des produits alimentaires et sanitaires d’une valeur de 210 millions FCFA à six villes du Grand Abidjan (banlieues d’Abidjan) en vue d’aider les populations de ces localités à lutter contre la maladie à Covis-19.Il s’agit des villes de Grand-Bassam, Dabou, Jacqueville, Bonoua, Azaguié et Assinie. « Devant une pandémie d’une telle ampleur, la solidarité et le partage doivent être des valeurs cardinales qui nous permettrons de rester proches malgré les mesures de distanciation sociale que nous observons», a conseillé Mme Ouattara dans un discours, appelant les uns et les autres à être solidaires des populations vulnérables pendant cette pandémie.

Justifiant cet élan de solidarité envers les populations de la capitale économique ivoirienne et de ses banlieues, l’épouse du président ivoirien, a soutenu qu’Abidjan étant l’épicentre de la maladie, les populations du Grand Abidjan sont aujourd’hui en quarantaine par rapport au reste du pays et ressentent de plein fouet les restrictions que le caractère particulièrement contagieux de la maladie impose.

Dans la foulée, elle a exhorté les populations au respect des mesures barrières pour casser la chaîne de transmission de cette pandémie dans le pays.

Début avril, Mme Ouattara a fait un don de vivres et de non-vivres d’un coût de 200 millions FCFA aux populations des 13 communes du district d’Abidjan pour les aider à combattre la propagation du Coronavirus. La Côte d’Ivoire qui a pris plusieurs mesures pour freiner la propagation du Covid-19 dans le pays, enregistre à ce jour 654 cas de maladie à Coronavirus avec 146 guéris et six décès.