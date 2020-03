Covid-19 : la Mauritanie décrète un couvre-feu nocturne

La Mauritanie a décrété un couvre-feu nocturne dans le cadre des mesures préventives prises face au Covid-19, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation.Aucune personne sur toute l’étendue du territoire national n’est autorisée à sortir de chez elle entre 20 heures et 06 heures à l’exception des personnels de la santé et des camions de transport de marchandises, instruit ce communiqué rendu public jeudi à Nouakchott.

Le ministère a aussi fait état de la fermeture de tous les restaurants et cafeterias et de l’interdiction totale de toute sorte d’attroupements et de rassemblements publics.

Deux cas de coronavirus ont déjà été détectés en Mauritanie sur un homme et une femme de nationalités étrangères entrés au pays il y a une dizaine de jours.

Il y a quelques jours, les autorités mauritaniennes avaient fermé toutes les écoles et universités publiques et privées et réduit au strict minimum le nombre de points de passage frontaliers avec les pays voisins.

Elles ont par la suite interdit les vols aériens commerciaux en provenance de l’étranger vers la Mauritanie .