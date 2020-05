Covid-19 : le Cameroun atteindra 8 millions de cas positifs selon la BMJ Global Health

La revue scientifique anglaise British Medical Journal Global Health (BMJ Global Health) prédit un pic chaotique de contamination au Covid-19 dans le pays de Paul Biya. Ainsi qu’un nombre important de décès estimé à 5074.

Dans son étude sur l’avenir de pandémie du Covid-19 en Afrique, BMJ Global Health n’est pas optimiste sur la gestion de pandémie au Cameroun. Selon son rapport de 13 pages publié ce mois de mai, le nombre total estimé des infections se situe à 8 millions 640 mille 261.

Le nombre d’infections bénignes (pas très graves) pourrait être de 687 117, tandis que celles sévères seront de 4791 et les plus critiques 2990. Pour un total de décès 5074 décès.

Et sans mesures adéquates pour contrôler la propagation du virus, les estimations présagent une explosion des cas de contamination au Cameroun comme dans plusieurs pays du continent à moyen et long terme. « La pandémie pourrait se propager plus lentement en Afrique, avec moins de cas graves et de décès que dans d’autres parties du monde, comme aux États-Unis et en Europe, mais elle devrait persister plus longtemps, voire plusieurs années. »

L’Afrique du Sud, l’Algérie et le Nigeria sont particulièrement mal côtés dans le rapport de British Medical Journal Global Health. Tandis que les pays peu peuplés, comme le Niger, la Mauritanie et le Tchad, sont probablement moins vulnérables.