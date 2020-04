Covid-19 : le CICR lance une opération de distribution de matériel d’hygiène dans les prisons ivoiriennes

Le Comité international de la croix rouge (CICR) a démarré mercredi à Abidjan, une vaste opération de distribution de matériel d’hygiène sanitaire dans les prisons ivoiriennes en vue d’empêcher la propagation du Covid-19 au sein de la population carcérale estimée à 20 000 détenus.Selon un communiqué de cette organisation transmis à APA, l’installation et l’utilisation de ce matériel sont «vitales» pour empêcher que le Covid-19 atteigne la population carcérale du pays jusque-là épargnée par cette pandémie selon les autorités sanitaires.

« Nous avons contribué à la mise en place, avec les autorités, d’un plan de prévention et de réponse. Notre soutien matériel et logistique en fait partie, de même que le maintien des droits essentiels des détenus, notamment de leurs contacts avec leurs familles et le monde extérieur », explique dans ce communiqué, Steve Ako Tanga, le Coordinateur des activités de protection pour le CICR à Abidjan.

Le matériel d’hygiène et sanitaire sera acheminé et installé dans les prisons en quelques jours, grâce à la mobilisation de 11 camions basés au Centre logistique régional du CICR à Abidjan, indique le CICR précisant que l’opération débute par la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA), la plus grande prison d’Afrique de l’Ouest.

Les divers équipements et produits sanitaires qui seront distribués dans 33 prisons du pays, comprennent notamment 220 dispositifs de lavage de mains, 126 000 barres de savon, 19 000 litres d’eau de javel, 39 pulvérisateurs ainsi que du matériel pour les infirmeries des prisons (tabliers médicaux, gants, masques…).

La semaine dernière, le président ivoirien Alassane a ordonné la libération de 2004 détenus pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans les prisons ivoiriennes. La Côte d’Ivoire enregistre à ce jour, 638 cas confirmés de maladie à Covid-19 avec 114 guéris et six décès.