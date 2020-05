Covid-19: le FIDA prépare une aide de 10 millions de dollars pour les agriculteurs du Cameroun, de la RCA et de la RDC

L’aide est prévue dans le cadre du mécanisme Covid-19 de relance en faveur des populations rurales pauvres, lancé par l’institution des Nations unies en avril

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) prévoit d’accorder un soutien financier au Cameroun, à la République centrafricaine et à la République démocratique du Congo dans le cadre du fonds multi-donateurs lancé en avril pour aider certains pays à gérer les effets liés aux mesures de restriction prises contre la pandémie de Covid-19.

Le FIDA a lancé en avril le mécanisme Covid-19 de relance en faveur des populations rurales pauvres (Rural Poor Stimulus Facility en anglais, RPSF).

“La facilité Covid-19 du FIDA pour les ruraux pauvres (Rural Poor Stimulus Facility), une fois approuvée par le FIDA, viendra en complément aux ressources classiques, et permettra de soutenir à l’échelle régionale (Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo) pour environ 10 millions de dollars américains, le soutien de la production agricole, l’accès aux marchés, aux services financiers et aux technologies de communication innovantes par les agriculteurs ruraux afin de faire face aux contraintes liées aux mesures barrières du Covid-19”, selon les explications du directeur du Bureau Fida pour l’Afrique centrale, Hanafi Abdelhaq.

D’après le responsable, le FIDA est partenaire du Cameroun depuis 38 ans à travers des activitées menées avec le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (Minader) et le ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales (Minepia).

Pour Hanafi Abdelhaq, au Cameroun, il faut des actions urgentes et à impact rapide pour le secteur agropastoral “qui représente environ 27% du produit intérieur brut et mobilise plus de 60% de la population active”.

Le FIDA est une institution financière spécialisée du système des Nations unies, oeuvre au développement agricole et rural dans les pays en développement

Le mécanisme Covid-19 de relance en faveur des populations rurales pauvres a été mis en place pour aider des pays en développement à faire face aux conséquences immédiates du nouveau coronavirus sur les populations rurales d’Afrique et d’ailleurs. “Ce nouveau mécanisme permettra notamment de fournir des intrants de base aux petits agriculteurs et pêcheurs, et les aidera à accéder aux marchés et à préserver leurs flux de trésorerie”, explique l’institution.

Le FIDA compte globalement verser 40 millions de dollars à ce nouveau mécanisme, avec toutefois pour objectif de recueillir au moins 200 millions de dollars supplémentaires auprès des États membres de l’Organisation des Nations unies, du secteur privé et de fondations.