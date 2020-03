Covid-19 : Le gouvernement américain octroie une aide de 650.000 dollars au Maroc

Le gouvernement américain a octroyé une aide de 670.000 dollars (près de 6,6 millions de dirhams) pour soutenir les efforts visant à endiguer la propagation du coronavirus au Maroc, annonce jeudi un communiqué de l’ambassade américaine à Rabat.Cette aide provient du Fonds de réserve d’urgence pour les maladies infectieuses contagieuses de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), précise la même source.

L’USAID fournit ses fonds à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le cadre du plan stratégique de préparation et de riposte pour arrêter la transmission de la maladie du nouveau coronavirus (Covid-19) dans les pays affectés ou à risque de l’être, ainsi que pour réduire l’impact de l’épidémie dans tous les pays.

« Avec des partenaires de longue date comme le Maroc, nous travaillons ensemble pour améliorer la capacité mondiale de contenir les épidémies à leur source et de minimiser leur impact. Ces investissements – et le partenariat américano-marocain – sont essentiels pour se préparer rapidement et efficacement aux menaces émergentes, y compris l’épidémie actuelle de COVID-19 », souligne l’ambassadeur américain au Maroc, David T. Fischer, cité par le communiqué.

L’appui des États-Unis aidera le Maroc et d’autres pays partenaires à préparer leurs laboratoires pour réaliser des tests à grande échelle du COVID-19, mettre en œuvre un plan d’urgence de santé publique pour les points d’entrée, activer la recherche des cas et la surveillance épidémiologique basée sur les événements pour les virus de type grippal, former les équipes d’intervention rapide, enquêter sur les cas et rechercher les contacts des personnes infectées, et adapter les matériels de formation sur le COVID-19 au profit des agents de santé, conclut l’ambassade.

A ce jour vers 18h00, le Maroc a enregistré 275 cas contamination par le virus de Covid-19, dont dix morts de huit personnes rétablies entièrement du virus, selon les autorités sanitaires.