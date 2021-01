Covid-19: Le Maroc devrait recevoir vendredi un premier lot de vaccin AstraZeneca

Le Maroc devrait recevoir vendredi deux millions de doses du vaccin AstraZeneca en provenance du Serum Institute of India, géant pharmaceutique indien.Selon la presse marocaine, citant l’agence Reuters, le gouvernement indien a autorisé les exportations commerciales de vaccins contre le Covid-19 et les premiers envois devraient être expédiés vendredi au Brésil et au Maroc, a déclaré le ministre indien des Affaires étrangères à l’agence de presse britannique.

« L’approvisionnement de ces deux pays se fera sur une base commerciale », a déclaré une source proche du dossier. Le vol pour le Brésil devrait partir à 4 h 15 vendredi matin tandis que le second pour le Maroc partira à 8 heures, souligne la même source.

Les doses mises au point par le fabricant de médicaments britannique AstraZeneca et l’Université d’Oxford sont en cours de fabrication au Serum Institute of India, le plus grand producteur mondial de vaccins, basé à Pune en Inde, qui a reçu des commandes de pays du monde entier.