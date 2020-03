Covid-19: le Niger annule les rencontres internationales

Le gouvernement nigérien a décidé de renforcer les mesures de prévention contre le coronavirus (Covid-19), en annulant notamment tous les événements internationaux programmés dans le pays, en interdisant les regroupements de plus de 1000 personnes et en confinant toutes les personnes venant des pays où sévit la maladie.Ces mesures font partie d’une panoplie de mesures prises à l’issue du Conseil des ministres tenu, vendredi à Niamey, sous la présidence du chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou.

Ces mesures, dit le communiqué du Conseil des ministres, sont prises « au regard de la vitesse de propagation de la maladie dans le monde et de la faiblesse des systèmes de santé nigériens à y faire face ». De ce point de vue, pour le gouvernement, « il est impérieux d’être proactif et de ne pas attendre que la maladie s’installe et se diffuse pour agir ».

Outre ces mesures précitées, le gouvernement a décidé d’interdire toutes les missions officielles dans les pays affectés par l’épidémie et déconseille aux Nigériens de se rendre à leur tour dans ces pays.

Tout en appelant à organiser le plus simplement possible les cérémonies de réjouissances et même les deuils, le gouvernement a demandé à tous les citoyens d’organiser des séances de prières pour contrecarrer la pandémie.

A ce jour, aucun cas de coronavirus n’a été enregistré au Niger. Plusieurs cas suspects ont été détectés, notamment au niveau de l’aéroport international de Niamey, principal point d’entrée du pays. Mais selon le ministre de la Santé, Idi Illiassou Mainassara, les tests rapidement effectués sur ces cas se sont avérés négatifs.