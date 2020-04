Covid-19: les chiffres clés de la pandémie au Cameroun

Le Cameroun approche 1000 cas d’infection au Covid-19 en moins de deux mois. Entre le 6 mars et ce 10 avril, les feux sont au rouge : hausse vermineuse du nombre d’infectés, de morts, pour un peu plus d’un dixième de guéris. Trouvez ci-dessous quelques les chiffres bilans du premier mois de la pandémie au pays de Paul Biya.

1

Un, pour le gouverneur du Littoral. Première personnalité sur le territoire à être officiellement déclarée positive au Covid-19. Dieudonné Ivaha Diboua, apprend-t-on a été contaminé dans le cadre de ses fonctions.

Un aussi, comme le milliard de franc CFA que le chef de l’Etat du Cameroun a débloqué pour le Fonds de solidarité pour la riposte contre le Covid-19. Fonds ouvert à la générosité publique des citoyens, des organisations et des entreprises citoyennes.

2

C’est le nombre de médecins morts des suites de Covid-19. Le Docteur Tchouamo Michel, médecin spécialiste en Oto-Rhino-Laryngologie (ORL) a rendu l’âme le 3 avril 2020. Son collègue, le Docteur Kakisingi Lazare, gynécologue qui officiait à la Clinique Idimed à Bonapriso, l’a suivi le lendemain. Dans la nuit du samedi 4 avril.

3

Trois, c’est le nombre de vols aériens venus de France comportant de nombreux cas à risque. Le premier vol est arrivé le 7 mars, le suivant le 14 et le dernier le 17 du même mois. Le ministre de la Santé publique a maille à partir avec les voyageurs arrivés les 14 et 17 mars. Beaucoup ne s’étaient pas fait dépister à leur arrivée. Pourtant ces vols comptaient des personnes infectées et qui ont certainement contaminé d’autres. Les multiples rappels du Minsanté à venir se faire tester ont presque été vains.

5

Cinq, comme le nombre de contacts utiles mis à la disposition du grand public pour tout besoin de renseignements : 1510 / 677-89-93-69 / 677-89-93-69 / 677-89-76-44 / 677-90-01-57.

Cinq également, comme le rang qu’occupe actuellement le Cameroun dans le classement des pays les plus touchés en Afrique par la pandémie du Covid-19. Le Cameroun suit le Maroc, l’Algérie, l’Egypte et l’Afrique du Sud.

Cinq, C’est aussi le nombre de régions qui regorgent des cas positifs de Covid-19. A Savoir la région du Centre avec plus de 415 personnes infectées, le littoral avec plus de 250, l’ouest un peu plus de 50, 5 cas positifs au Sud, 4 dans le Sud-Ouest.

12

Douze, le nombre d’hôpitaux publics et de centres réquisitionnés pour la prise en charge des patients. A Yaoundé il s’agit de l’Hôpital central de Yaoundé, l’Hôpital général, l’Hôpital Jamot, le Centre hospitalier universitaire, le Centre des opérations d’urgence de santé publique, le Stade militaire, et le lieu-dit ancien Orca à Mvog-bi. Dans la périphérie de la capitale, l’Hôpital d’Obala. A l’ouest l’Hôpital régional de Bafoussam, dans le Sud-Ouest l’Hôpital de Buea. A l’Est l’Hôpital régional de Bertoua, au Sud l’Hôpital de référence de Sangmélima. A noter que la plupart des hôpitaux abritent un centre d’isolement et de pise en charge des patients.

Douze, c’est aussi le nombre de morts enregistrés en 36 jours. C’est à dire depuis la découverte du premier cas d’infection le 6 mars 2020.

45

C’est le nombre de milliards prévus pour la lutte contre le Covid-19 selon Sylvestre Moh Tangongho. Il est directeur général du Trésor, de la coopération financière et monétaire. Il l’a officialisé ce budget de 45 milliards de FCFA, cette semaine dans une interview accordée au quotidien national Cameroun Tribune.

98

C’est le nombre de personnes officiellement guéries au soir du 10 avril 2020. Par les soins du vaillant personnel de santé qui travaille de jour comme de nuit pour éviter la mort à de compatriotes notamment.

710

Cela représente les personnes placées en observation et dont l’avenir dira s’ils sont ou pas atteints par le Covid-19.

820

C’est le nombre de personnes infectées en 36 jours. Et qui classe le Cameroun parmi les cinq pays du continent les plus affecté par la pandémie du Covid-19.