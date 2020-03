Covid-19/Maroc : Les éditeurs de journaux et de publications en papier appelés à suspendre leur parution

Le ministère marocain de la Culture a appelé tous les éditeurs de journaux à suspendre la publication et la distribution de la presse papier à partir de dimanche et jusqu’à nouvel ordre.Cet appel intervient dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en vigueur au Maroc et de la mise en œuvre des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus, indique le ministère dans un communiqué.

« En considération des rôles importants et vitaux qu’accomplit la presse nationale, le ministère exhorte toutes les institutions de presse concernées à continuer de fournir du contenu en des moyens alternatifs et de contribuer, avec l’ensemble des médias nationaux, aux efforts d’information et de sensibilisation des citoyens », ajoute la même source.

A ce jour, le Maroc a enregistré 143 cas contamination par le virus de Covid-19, dont trois morts de cinq personnes rétablies entièrement du virus, a annoncé lundi le Directeur de la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, Mohamed Lyoubi.

Sur ce nombre total, le ministère fait état de quatre décès et de cinq autres guéris entièrement de la maladie, a-t-il fait savoir lors d’une déclaration de presse.

Par régions, Fès-Meknès se trouve en tête des régions touchées par l’épidémie avec 35 cas, suivie des régions de Casablanca-Settat (34 cas), Rabat-Salé-Kénitra (32), Marrakech-Safi (15 cas), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9 cas), l’Oriental avec 7 cas, Souss-Massa (6 cas), Beni-Mellal-Khenifra (3 cas) et les région Draa-Tafilalet et Guelmim-Oued Noun 1 cas chacune, précise le responsable sanitaire.

Selon le directeur de l’épidémiologie, le nombre total de cas contacts suivis est de 2.798 dont 2.117 sont toujours sous la surveillance sanitaire des équipes du ministère de la santé.

Un total de 582 personnes a terminé sa période de suivi sans présenter de symptômes. Mais parmi ces personnes, 60 personnes étaient suspectes dont 22 ont finalement été testées positives au Covid-19.

Pour limiter la propagation du virus, le ministère de la santé appelle la population à respecter les consignes d’hygiène et de sécurité sanitaire, ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines, en faisant preuve de responsabilité et de sens du patriotisme.

Les autorités publiques ont pris des mesures drastiques pour enrayer la propagation du virus. Ainsi, un état d’urgence sanitaire a été décrété depuis vendredi 20 mars et jusqu’au 20 avril prochain.