Covid-19: rénovation d’un laboratoire de l’Institut Pasteur d’Abidjan

Le Groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics (GIBTP) a remis mercredi, officiellement, à l’Institut Pasteur d’Abidjan-Adiopodoumé, un laboratoire rénové et une unité de décontamination pour augmenter sa capacité de dépistage dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.Ces dons, d’une valeur de 43,4 millions Fcfa affectés à l’Institut Pasteur d’Adiopodoumé, situé dans l’Ouest d’Abidjan, concerne la rénovation d’un laboratoire additionnel et d’une unité de décontamination et du matériel médical pour le laboratoire, a indiqué Lamine Koné, vice-président du GIBTP, lors d’une cérémonie.

Ce laboratoire supplémentaire vise à renforcer les capacités opérationnelles et surtout d’augmenter la capacité de dépistage de l’Institut Pasteur d’Abidjan, le laboratoire de référence dans le cadre de la détection des virus liées à la pandémie de la Covid-19 dans le pays.