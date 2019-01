Création d’un groupe parlementaire RHDP à l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire

Les députés se réclamant du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) ont crée, dimanche, un groupe parlementaire RHDP à l’Assemblée nationale, à l’issue d’un séminaire tenu à Grand-Bassam (20 km au Sud-Est).Selon la principale résolution du séminaire qui a réfléchi sur « la mise en place du groupe parlementaire RHDP», les députés ayant adhéré «aux valeurs de fraternité, de solidarité, de dialogue, de justice et de paix, fondements de l’Houphouétisme», et « considérant l’évolution du RHDP d’alliance stratégique de conquête du pouvoir en groupement politique et considérant la création du RHDP en tant que parti politique», décident «de mettre en place dès ce jour, le groupe parlementaire RHDP à l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire».

Par ailleurs, les séminaristes invitent «tous les députés partageant les mêmes idéaux de paix, d’unité nationale et de cohésion sociale à adhérer au groupe parlementaire RHDP», pour « préserver et consolider le climat de paix et de stabilité politique que connaît notre pays sous le leadership» du Chef de l’État Alassane Ouattara, concluent les initiateurs.