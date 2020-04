Crise anglophone: plus de 70 000 réfugiés camerounais au Nigeria (ONG)

Données diffusées par l’ONG camerounaise Rewac, qui oeuvre dans l’assistance humanitaire aux réfugiés, demandeurs d’asile et déplacés internes

Selon des données relayées par l’organisation non gouvernementale Refugee Welfare Association Cameroon (Rewac) ce 27 avril, le Nigeria abriterait plus de 70 000 réfugiés camerounais ayant fui leurs localités à cause de la crise sécuritaire, en cours depuis fin 2016, dans les deux régions anglophones du Cameroun (Nord-Ouest et Sud-Ouest).

Did you know? #Nigeria is host to over 70000 #refugees from English speaking regions of #Cameroon pic.twitter.com/CbFZfozwu1 — Refugee Welfare (@refugeewelfare) April 27, 2020

En février dernier, l’agence de gestion des urgences de l’Etat de Cross River au Nigeria (Cross River State Emergency Management Agency, CRS-SEMA) avait estimé à 36 044 le nombre de réfugiés camerounais dans ce seul Etat, frontalier au Cameroun.

Rewac est une ONG camerounaise qui oeuvre dans l’assistance humanitaire aux réfugiés, demandeurs d’asile et déplacés internes.