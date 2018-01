Crise anglophone : le cardinal Christian Tumi condamne les violences militaires dans le Sud-Ouest

Pour l’ArchevĂŞque Ă©mĂ©rite de Douala, la violence ne peut pas apporter la paix, mais plutĂ´t un cycle infernal qui peut conduire Ă la guerre.

C’est dans une vidĂ©o virale diffusĂ©e ce week-end sur les rĂ©seaux sociaux que se trouve la rĂ©action du cardinal Christian Tumi, au sujet de la recrudescence des violences dans la rĂ©gion du Sud-Ouest du Cameroun. Selon le prĂ©lat, les informations selon lesquelles l’armĂ©e aurait brĂ»lĂ© des villages entiers est avĂ©rĂ©e. « Des villages entiers ont Ă©tĂ© complètement rasĂ©s par l’armĂ©e (…) c’est une rĂ©alité« , assure-t-il.

Le cardinal Tumi estime que le prĂ©sident de la RĂ©publique n’est pas au courant de la situation sur le terrain, raison pour laquelle il n’a pas condamnĂ© ces atrocitĂ©s. « Je suis sĂ»r que si le prĂ©sident de la RĂ©publique connaissait ce qui se passe actuellement, il l’aurait condamnĂ©. Mais au contraire, il a fĂ©licitĂ© l’armĂ©e pour le bon travail abattu pour faire revenir la paix. La violence ne peut jamais faire revenir la paix. La violence entraĂ®ne la violence. J’ai entendu parler de la destruction des maisons et des meurtres de civils… et je pense que cela doit ĂŞtre condamnĂ© avec la dernière Ă©nergie. Nous, Camerounais, devons respecter la vie, et la vie de tout le monde, mĂŞme celle des militaires« .

L’Ă©glise catholique s’est toujours prĂ©occupĂ©e de la situation en cours dans les zones anglophones. L’Ă©vĂŞque de MamfĂ©, Monseigneur Andrew Nkea a sĂ©journĂ© du 31 dĂ©cembre 2017 au 1er janvier 2018 dans l’Etat de Cross River, oĂą se trouvent près de 10 000 rĂ©fugiĂ©s camerounais. « Leurs histoires sont pathĂ©tiques et les conditions dans lesquelles ils vivent sont effroyables. Ils sont dispersĂ©s partout et dorment sur des vĂ©randas et dans des espaces ouverts comme des gens sans patrie. C’Ă©tait une grande joie pour moi et les chrĂ©tiens de s’unir de nouveau« , affirmait-t-il Ă son retour.

Il en avait profitĂ© pour lancer un appel au gouvernement, plaidant pour un retour Ă la normale. « Ce n’est pas une bonne situation. Nous devons tous nous unir, le gouvernement, les soldats, la population pour amĂ©liorer la situation et travailler pour la paix », ajoutait-t-il.