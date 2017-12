Crise anglophone : les chefs traditionnels du Sud-Ouest contre la sÃ©cession du Cameroun

C’est la substance des propos tenus par ces autoritĂ©s traditionnelles, lors de la visite de Mme Patricia Scotland dans la ville de Buea.

Les chefs traditionnels de la région du Sud-Ouest ont déclaré leur opposition à la sécession du Cameroun. C’était au cours d’un meeting organisé le vendredi 22 décembre 2017 à Buea, lors du passage de Mme Patricia Scotland, Secrétaire générale du Commonwealth au Cameroun.

Au cours des échanges auxquels ont pris part des jeunes de la région, le secrétaire général de l’association des chefs traditionnels du Sud-Ouest, Chief  Fritz Gerald Nyassako, a souligné qu’une solution à deux Etats fédérés n’était pas le meilleur moyen pour résoudre le problème des anglophones.

« Nous, les chefs de la rĂ©gion du Sud-Ouest, disons non Ă la violence, non Ă la partition du Cameroun, non Ă la sĂ©cession, non au fĂ©dĂ©ralisme et non Ă l’application de la Constitution de 1961 … « , a-t-il affirmĂ©.

Ces gardiens de la tradition ont dit reconnaĂ®tre l’existence d’un problème anglophone. Ils ont cependant rejetĂ© l’idĂ©e d’une approche conflictuelle pour rĂ©soudre le problème, et ont fĂ©licitĂ© le prĂ©sident Paul Biya d’avoir initiĂ© un processus de dialogue, notamment avec la crĂ©ation de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme.

En rĂ©ponse, Patricia Scotland a fĂ©licitĂ© les autoritĂ©s traditionnelles d’avoir rejetĂ© toute idĂ©e de violence. Elle a par ailleurs indiquĂ© que les jeunes de moins de 30 ans reprĂ©sentent 60% de la population, et que cette classe de la sociĂ©tĂ© doit ĂŞtre Ă©coutĂ©e. Elle a, au final, exhortĂ© le pouvoir d’engager un dialogue authentique et inclusif, pour rĂ©soudre le problème dĂ©criĂ©. RĂ©unis Ă l’hĂ´tel Mount Cameroun, les participants Ă ce meeting ont convenu de tout mettre en Ĺ“uvre pour un retour rapide de la paix dans les rĂ©gions en crise.

Patricia Scotland a terminĂ© sa tournĂ©e dans le Sud-Ouest par un Ă©change avec les membres du clergĂ© de la rĂ©gion. Elle a rencontrĂ© l’Ă©vĂŞque Emmanuel Bushu de Buea, Mgr Agapitus Nfon de Kumba, le modĂ©rateur de l’Eglise presbytĂ©rienne au Cameroun, le Rev. Samuel Fonki, l’imam de la mosquĂ©e centrale de Buea, Elhadji Ibrahim Aboubakar, et l’apĂ´tre Jean-Paul de l’Arche de Dieu.