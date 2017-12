Crise anglophone : les Etats-Unis dÃ©conseillent des villes du Sud-Ouest Ã  leurs ressortissants

Cette restriction concerne le dĂ©partement de la Manyu, ainsi que toutes les villes situĂ©es Ă moins d’un kilomètre de la frontière avec le Nigeria.

L’ambassade des États-Unis au Cameroun a déconseillé aux citoyens américains de se rendre dans les villes du département de la Manyu, dans la région du Sud-Ouest du Cameroun. La zone a été catégorisée « No go area » (zone interdite). La mesure concerne également toutes les villes du Sud-ouest situées à moins d’un kilomètre de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria.

Ces mises en garde font suite aux vives tensions qui opposent actuellement des groupes d’individus armés et non identifiés, aux forces de maintien de l’ordre et de défense. Lors des célébrations de la fête de la nativité, par exemple, l’attaque d’un poste de police a entraîné la mort d’au moins un gendarme dans la localité de Toko, non loin de Mundemba. La résidence du sous-préfet de ladite localité a également été incendiée.

L’ambassade des Etats-Unis avait déjà émis des restrictions similaires à cette même période de l’année 2016, au deuxième jour du soulèvement des populations de Bamenda après la grève des enseignants. A cette date, la mesure concernait les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Dans le mĂŞme communiquĂ©, les Etats-Unis rappellent Ă leurs citoyens que la double nationalitĂ© est interdite au Cameroun. Ils recommandent donc Ă tous leurs ressortissants de demander un passeport en bonne et due forme Ă l’ambassade du Cameroun aux Etats-Unis, avant de voyager.