Crise anglophone : les femmes tiennent une manifestation pacifique à Buea

Elles se sont réunies ce mercredi 29 août à Bongo Square, la place des fêtes de la ville de Buea (Sud-Ouest).

Les femmes originaires des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont organisé un sit-in d’une heure de temps ce jour à Buea, capitale régionale de la région du Sud-Ouest. Elles réclament le retour de la paix dans les zones anglophones, en proie à une crise socio-politique depuis bientôt deux ans.

Ces femmes se sont constituées en un groupe de travail, et la manifestation e ce jour est la première action qu’elles posent en tant que tel. Selon elles, cette mobilisation pacifique vise à appeler les différentes parties impliquées dans le conflit qui a découlé de la crise anglophone, à déposer les armes et à mettre fin aux violences.

Elles souhaitent en outre que lesdites parties se mettent à la quête de la justice et du pardon, seules voies de sortie pour une paix durable. Sur les pancartes affichées à cette occasion, on pouvait apercevoir des messages dénonçant les atrocités subies par la population, notamment les enfants.

Selon les organismes internationaux, la crise anglophone a déjà couté la vie à près d’une centaine d’éléments des forces de défense, des milliers de civils, et fait plus de 160.000 déplacés internes. Un bilan qui ne cesse de s’alourdir, ce d’autant plus qu’aucune voie de sortie de crise n’a été trouvée à ce jour.