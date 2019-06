Crise anglophone : fin du couvre-feu dans la région du Nord-ouest

Le gouverneur du Nord-ouest a levé vendredi, 14 juin, l’interdiction de mouvements imposée aux populations entre 18h du soir et 6h du matin.

Adolphe Lélé, gouverneur du Nord-ouest, a levé vendredi, 14 juin, le couvre-feu en vigueur dans la région frondeuse du Nord-Ouest. Il ne fournit aucune information sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans cette partie du pays à l’heure où cette levée de restriction survient.

Le 28 novembre 2018, Adolphe Lélé prend une décision qui vise à restreindre la mobilité des personnes, des biens, des véhicules et des engins à deux roues, à l’intérieur de sa circonscription et en provenance d’autres localités. Celle-ci s’adosse sur d’autres décisions prises en février, en octobre et en novembre 2017, et qui n’avaient encore jamais été levées, à la suite de multiples actes criminels attribués aux combattants sécessionnistes ; notamment l’attaque des autorités civiles et des soldats affectées dans le Nord-ouest. De tels actes ne cessent de se multiplier dans la région où la crise a depuis dégénéré en conflit armé.