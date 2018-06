Produits de première nécessité : inflation dans les marchés de la ville de Kumba

La situation préoccupe les populations comme les autorités administratives.

La ville de Kumba, capitale économique de la région du Sud-Ouest, connaît une hausse sans précédent des prix des produits de base dans les marchés et autres espaces commerciaux. Face à cette situation, le préfet de la Meme, Chamberlin Ntou’ou Ndong a convoqué, le vendredi 22 juin, une réunion regroupant des responsables des forces de sécurité, le délégué du gouvernement de la ville de Kumba, les maires, le délégué départemental du commerce et celui de de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales, ainsi que les bouchers et les directeurs des principaux marchés de ladite ville.

Au cours de ce meeting, le préfet Ntou’ou Ndong a affirmé que la question de l’approvisionnement de la ville en biens de consommation est préoccupante et qu’elle doit être examinée au plus vite, pour éviter une pénurie. Il a dénoncé la surenchère qui est faite sur les produits dans les marchés, et a appelé les différentes parties prenantes de la chaîne à prendre des mesures pour remédier à cette situation.

Selon les chiffres communiqués au cours de cette réunion, le sac de riz de 25 kg serait passé de 18.000 à 25.000 francs CFA ; la bouteille de gaz oscille entre 10.000 et 20.000 francs CFA contre 6500 francs CFA sur le reste du territoire. La bougie coûte désormais 150 francs, et le poisson frais est introuvable dans la ville, depuis qu’un camion de Congelcam, principal fournisseur de cette denrée, a subi une attaque.

« La hausse des prix est inévitable dans la situation dans laquelle nous sommes, mais nous ferons le nécessaire pour les réguler », a affirmé le délégué du commerce Janet Bokwe. A sa suite, le délégué de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales a déclaré que la situation est très difficile pour les commerçants de produits animaliers, et que les populations devraient se tourner vers des aliments pouvant remplacer le rôle des produits d’origine animale.

Au sortie de la réunion, les différents acteurs ont pris l’engagement de tout mettre en œuvre pour enrayer le phénomène de la hausse des prix dans les marchés du département.