Crise anglophone: la France condamne les nouveaux assassinats de soldats

Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères et du Développement international a condamné, vendredi, le meurtre de deux gendarmes survenu le 1er février à Mbingo.

Le sujet de la crise anglophone était au menu du point de presse hebdomadaire du porte-parole du ministère français des Affaires étrangères et du Développement international, Hami Aksoy, vendredi.

« La France condamne les nouveaux assassinats de représentants des forces de l’ordre survenus le 1er février au Cameroun. Nous réitérons notre appel à l’arrêt des violences et appelons l’ensemble des acteurs à la retenue« , a-t-il déclaré.

Les meurtres Ă©voquĂ©s se sont dĂ©roulĂ©s jeudi, dans la localitĂ© de Mbingo (rĂ©gion du Nord-Ouest). Deux gendarmes ont Ă©tĂ© tuĂ©s dans un poste de contrĂ´le de la gendarmerie. Les assaillants ont, dans la foulĂ©e, emportĂ© un vĂ©hicule des forces de sĂ©curitĂ© qu’ils ont dĂ» abandonner plus tard pour pouvoir Ă©chapper aux militaires lancĂ©s Ă leurs trousses.

Ce drame est survenu dans un climat de tension dĂ» Ă un regain de violence dans les rĂ©gions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Les attaques contre des civils ainsi que des forces de sĂ©curitĂ© et de dĂ©fense se multiplient. Pour la France, seul le dialogue permettra de venir Ă bout de la crise socio-politique qui dure depuis dĂ©jĂ plus d’un an. « Seul le dialogue permettra de rĂ©pondre, de manière pacifique et concertĂ©e, aux prĂ©occupations de toutes les parties, dans le respect de l’unitĂ© et de l’intĂ©gritĂ© du pays. C’est un message que nous passons Ă©galement aux autoritĂ©s camerounaises, en Ă©troite concertation avec nos partenaires europĂ©ens et internationaux« , souligne Hami Aksoy.