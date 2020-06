Crise anglophone: la Russie pour la « négociation » dans le respect des droits de l’Homme

L’issue à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest peut être résolue sur autour de “la table de négociation”, dans le respect des “droits de l’Homme” et de la “règle de droit”, selon l’ambassadeur russe adjoint auprès de l’ONU, Dmitri Polyanskiy.

Le diplomate a exprimé cette position vendredi 12 juin, à la suite de la présentation au Conseil de sécurité du rapport semestriel du SG des Nations unies sur les principaux faits politiques et sécuritaires survenus en Afrique centrale.

#Polyanskiy: We closely follow the developments in #Cameroon🇨🇲. The issue of #Anglophone provinces didn’t arise yesterday. It has deep historical roots. A solution can be found only at the negotiating table, while observing #HumanRights and ensuring the #RuleOfLaw. #Africa pic.twitter.com/IBnN1CnFx0

