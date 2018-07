Crise anglophone : l’ambassadeur Gilles Thibault exhorte les Camerounais à « vivre ensemble »

C’était au terme d’une visite qu’il a effectuée dans les bureaux de la commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme le 4 juillet.

L’ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibaut, a appelé les Camerounais à se rassembler et à promouvoir la paix et l’harmonie pour lesquelles le pays a été largement reconnu. Le diplomate français a lancé cet appel ce mercredi, lors de sa visite au siège de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, avec laquelle il a discuté des mesures pouvant favoriser le vivre ensemble au Cameroun dans le contexte sociopolitique actuel.

Pour ce faire, l’ambassadeur Gilles Thibaut s’est entretenu avec Peter Mafany Musonge et les membres de la commission du bilinguisme, qu’il a appelé à être des médiateurs appropriés pour assurer la préservation de toutes les identités sur le territoire national, ainsi que de leurs droits.

Gilles Thibaut et les membres de la commission du bilinguisme ont passé en revue les missions et actions de l’organisme, de même que le plan d’action pour les activités futures. Les deux parties ont insisté sur la tournée de la Commission dans les différents ministères et structures publiques pour encourager le bilinguisme, mais surtout sur les récentes missions de la Commission dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. « C’était la première fois que je venais ici. Nous avons parlé des missions de la commission et des tâches qu’elle a accomplies jusqu’à présent dans les différents ministères et dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest », a déclaré Gilles Thibaut.

Concernant la position de la France face à la crise dans les deux régions anglophones du pays, l’ambassadeur a renouvelé le souhait de la France de voir les Camerounais vivant ensemble dans la paix et l’harmonie pour lesquelles le pays est connu.