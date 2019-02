Sud-Ouest-Meme : l’élite appelle les sécessionnistes à déposer les armes

Les élites du département de la Meme, Sud-Ouest, s’insurgent contre l’incendie de l’hôpital de Kumba, les opérations de ville mortes, l’assassinat des chefs traditionnels, entre autres.

La classe élitiste de la Meme appelle les sécessionnistes, ressortissants dudit département, à déposer les armes

et à suivre le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion lancé par le président Paul Biya afin

de mettre un terme aux actes de terrorisme sur le territoire national. 21 chefs traditionnels, dont le sénateur

Victor Mukete, et 56 autres personnalités ont à cet effet signé une déclaration publiée ce jour dans la presse

publique.

« Nous lançons un appel aux séparatistes impliqués dans des actes gratuits d’assassinats, de mutilations,

d’enlèvements pour extorquer des rançons, de destruction de nos biens, à se rendre dans les centres agréés

pour leur réinsertion dans la société afin qu’ils deviennent des citoyens plus utiles », ont-ils déclaré.

Ils dénoncent par ailleurs les pertes occasionnées par les combattants aux populations sur leur territoire tant

en ce qui concerne l’assassinat des élites, l’incendie des domiciles, la destruction et le vol des biens.

« Nous dénonçons donc avec véhémence et condamnons sans réserves, l’incendie, par les séparatistes, de

notre hôpital de district de Kumba et le meurtre par la suite des malades qui y étaient hospitalisés. Nous

condamnons fortement les villes mortes imposées par les séparatistes et l’intimidation de nos populations,

faits qui ont occasionnés des souffrances énormes et des décès prématurés de nos citoyens. Nous condamnons

aussi les manœuvres diaboliques des séparatistes qui empêchent le fonctionnement des écoles », ont déclaré

les élites. Des actes qu’ils disent ne plus pouvoir tolérer.