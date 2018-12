Crise anglophone : les Etats-Unis appellent à un arrêt immédiat des violences

Les Etats-Unis ont demandé jeudi l’arrêt immédiat des combats dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et l’ouverture rapide d’un dialogue entre le gouvernement et la communauté anglophone.

La position des Etats-Unis a été présentée jeudi devant le Conseil de sécurité, à l’occasion d’un discours de leur représentant permanent adjoint aux Nations Unis, Jonathan Cohen. Celui-ci déplore la dégradation de la situation sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest où une crise socio-politique a dégénéré en conflit armé depuis plus d’un an. Toutes choses qui bloquent l’acheminement de l’aide humanitaire, a continuer de déplorer le diplomate.

« La violence doit s’arrêter maintenant », a-t-il déclaré avant d’inviter le gouvernement camerounais à accélérer le processus de décentralisation, à respecter le droit humanitaire et à s’assurer que les institutions onusiennes et autres organisations aient accès aux populations sinistrées.