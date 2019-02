Crise anglophone : les Etats-Unis suspendent leur aide militaire au Cameroun

Le gouvernement américain pointe le manque de progrès vers une solution de sortie de crise et les nombreuses atteintes aux droits humains.

Le gouvernement américain a décidé de réduire de plusieurs milliards le budget de l’aide militaire et de la sécurité apportée au Cameroun. Révélation de la chaîne d’informations en continue CNN, qui cite des responsables du département d’Etat, la diplomatie américaine.

Les responsables américains ont déclaré que les Etats-Unis avaient l’intention de « mettre fin » à plus de 97 milliards FCFA d’aide militaire. Cette aide comprend notamment des fonds pour les radars, la livraison de quatre patrouilleurs de classe défenseur, neuf véhicules blindés, des programmes de formation pour les avions et les hélicoptères C-130 et le retrait d’une offre pour le Cameroun être candidat au programme de partenariat d’État.

Il s’agit également d’une mise à niveau planifiée, financée, d’un avion Cessna appartenant au Bataillon d’intervention rapide (BIR), unité d’élite de l’armée de terre. Le BIR, accusé de violations des droits de l’homme. Les américains accusent Yaoundé de non-respect de droits de l’Homme.

CNN rappelle qu’en mai 2018, l’ambassadeur américain au Cameroun, Peter Henry Barlerin, avait déjà accusé les forces de défense et de sécurité d’avoir de diverses exactions : « des assassinats ciblés, des détentions sans accès à un soutien juridique, à la famille ou à la Croix-Rouge, ainsi qu’à des incendies et des pillages de villages ».

Le diplomate avait par ailleurs accusé les séparatistes anglophones d’avoir « commis des meurtres de gendarmes, d’enlèvement de responsables du gouvernement et d’incendies d’écoles ».

« Nous continuons d’exhorter le gouvernement camerounais à prendre au sérieux toutes les allégations crédibles de violations flagrantes des droits de l’homme, à enquêter de manière approfondie sur ces accusations, à tenir les auteurs de ces violations pour responsables et à divulguer le résultat des enquêtes à la population camerounaise », a confié un à CNN à propos de la suspension de l’assistance de sécurité.

« Nous avons informé le gouvernement camerounais que le manque de progrès et de clarté au sujet des actions entreprises par le gouvernement en réponse à des allégations crédibles de violations flagrantes des droits de l’homme pourrait entraîner une suspension plus large de l’aide des Etats-Unis », a déclaré le responsable du département d’Etat aux Etats-Unis.