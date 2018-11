Crise anglophone : les militaires camerounais indexés dans la mort d’un prêtre Kényan à Kembong

L’évêque de Mamfé attribue la responsabilité de la mort du prêtre Cosmos Oboto Ondari, mercredi, à des militaires camerounais. Il fait le récit des évènements ayant conduit à ce drame dans un communiqué rendu public jeudi.

Le défunt, Cosmos Oboto Ondari, était le vicaire de la paroisse St Martin de Tours Parish à Kembong. Il a été tué le 21 novembre devant l’édifice. Né en 1985, le prélat était arrivé au Cameroun pour se fonder une expérience dans le service pastoral avant son ordination, le 26 mars 2017.

Il est affecté au diocèse de Mamfé un mois plus tard. Il a par la suite été envoyé à Kembong. « En décembre 2017, alors que la situation en matière de sécurité à Kembong était très tendue, Ondari et son curé se sont déplacés de Kembong à Mamfe. Le village de plus de 5 000 personnes a été presque abandonné et de nombreuses maisons ont été incendiées. En avril 2018, afin de donner de l’espoir à une population désespérée, dont beaucoup vivaient dans la brousse et dans des conditions épouvantables, Ondari et son curé ont courageusement choisi de rentrer à Kembong pour encourager le retour de la population. Certaines des personnes avec qui ils ont fui jusqu’à Mamfé sont rentrées« , se souvient l’évèque de Mamfe, Mgr Andrew Nkea, dans un communiqué publié jeudi.

-Sur les conditions de la mort du prêtre Oboto Ondari –

« Un témoin oculaire a déclaré qu’il avait été tué par des soldats du gouvernement qui tiraient au hasard depuis leur véhicule. Un certain M Johnson Ndip Nchot a également été abattu devant sa maison, à quelques mètres de l’église« , poursuit l’évêque. Celui-ci témoigne s’être rendu sur les lieux du drame le lendemain et y avoir compté vingt-deux trous de balle dans les murs de l’église, « tirés à l’heure où le prêtre, le catéchiste et de nombreux chrétiens organisaient diverses activités dans le cadre de la mission ».