Crise anglophone : libération de neuf élèves capturés mardi à Kumba

Dans la ville de Kumba, région du Sud-Ouest, dix élèves et un responsable du Lycée bilingue Lords ont été remis en liberté mercredi, après plusieurs heures de captivité.

Une opération de l’armée camerounaise a permis la libération de onze otages dans la ville de Kumba (région du Sud-Ouest), dont neuf élèves et un responsable du Lycée bilingue Lords. Les concernés avaient été enlevés dans la journée de mardi alors qu’ils se trouvaient dans l’enceinte dudit établissement.

Ils ont été kidnappés en même temps qu’une dizaine de leurs camarades, selon un premier bilan avancé mardi par le préfet de la Mémé, Ntou Ndong. D’autres sources officielles avancent le nombre de 10 otages.

C’est le deuxième enlèvement de masse qui survient dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis la survenue de la crise anglophone, en novembre 2018. quatre-vingt-deux personnes, dont 79 élèves et trois responsables du collège presbytérien de Bamenda avaient été kidnappés, de nuit, par des individu non identifiés.