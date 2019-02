Crise anglophone: non, les militaires n’ont pas brulé de maisons à Kumbo (officiel)

Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a démenti des informations selon lesquelles des militaires ont incendié des habitations en fin de semaine dernière à Kumbo, dans le Nord-Ouest.

René Emmanuel Sadi soutient que l’intervention des militaires n’était pas portée contre les populations civiles mais faisait suite à l’entrée de combattants sécessionnistes dans la ville de Kumbo. « Dans la nuit du 16 au 17 février 2019, alertées par les populations de Kumbo, de la présence des rebelles sécessionnistes, ayant investi des abris et des débits de boissons dans la ville, les forces nationales de défense et de sécurité sont intervenues et ont mis lesdits assaillants en déroute en procédant, par ailleurs, à des actions ciblées, détruisant les abris leur servant de refuge et récupérant tout leur arsenal de guerre », précise le communiqué ministériel rendu public jeudi.

« En aucun cas, les forces camerounaises de défense et de sécurité n’ont incendié des maisons d’habitation », martèle René Emmanuel Sadi avant de mettre les populations en garde contre la désinformation. Une version qui contraste avec des témoignages de riverains. Ceux-ci ont fait savoir que des militaires avaient mis le feu, sans distinction, à une cinquantaine de maisons.