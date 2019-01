Crise anglophone : plus de 400 000 Camerounais affectés par le conflit

L’agence de coordination des affaires humanitaires des Nations unies a dressé un deuxième bilan de la situation sécuritaire dans les régions anglophones du Cameroun.

La crise sociopolitique que traverse le Cameroun depuis deux ans affecte les populations à différents niveaux. Un rapport a été produit par des organes humanitaires tels que le PAM, l’UNICEF, l’OMS et le HCR, pour présenter le bilan de la situation sécuritaire dans les régions anglophones du Cameroun.

Depuis fin 2017, les tensions persistantes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun se sont intensifiées. Face à la détérioration de la situation humanitaire, on dénombre à nos jours, « plus de 400 000 personnes affectées, 1,3 million de personnes dans le besoin, 437 500 déplacés internes, 500 000 personnes dans le besoin dans les communautés d’accueil et 1,3 million de personnes dans le besoin », indique le rapport.

Les conséquences sont également psychologiques et mentales. « Un grand nombre de personnes touchées par le conflit souffrent d’un stress émotionnel intense. Environ 3 700 enfants non accompagnés ou séparés ont besoin d’une assistance urgente et de soins psychosociaux ».

Environ 372 000 membres de cette communauté ont besoin de services d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène. Pourtant, plus de 40% des cliniques et des centres de santé ne fournissent plus de vaccins et moins de 15% des naissances sont assistées par des aides qualifiées.

A la fin de 2018, le plan d’intervention d’urgence élaboré en mai 2018, et ciblant 160 000 personnes était financé à 40%. Le plan d’intervention humanitaire pour le Cameroun 2019 est en cours de finalisation. En décembre, le PAM a fourni de la nourriture à 29 000 personnes déplacées dans la le département de la Meme dans la région du Sud-Ouest. Cette aide marquait la première distribution à grande échelle depuis le début de la crise.