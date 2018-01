Crise anglophone : des syndicats d’enseignants demandent la suppression des frais d’examen

Ils soutiennent que cette mesure pourrait inciter les parents des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (Cameroun) à envoyer leurs enfants à l’école.

Les délégués des syndicats des enseignants anglophones ont demandé la suppression des frais des examens de l’enseignement de base. Cette doléance portée à l’attention du gouvernement a été formulée dans le but d’encourager les parents à inscrire leurs enfants dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour l’année scolaire 2017-2018 rendue au deuxième trimestre.

Lors d’une réunion d’évaluation tenue il y a quelques jours à Bamenda, ces enseignants ont décrié le transfert des élèves des deux régions anglophones vers d’autres parties du pays, conséquence des tensions socio-politiques qui paralysent le Nord-Ouest et le Sud-Ouest depuis plus d’un an. Une situation qui a contribué à ralentir les activités pédagogiques dans ces deux régions.

Les reprĂ©sentants des cinq syndicats rĂ©unis Ă l’occasion ont observĂ© que le climat actuel dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest n’est pas favorable pour un enseignement et un apprentissage efficaces. Ils ont donc appelĂ© les parties prenantes de la crise, Ă crĂ©er un environnement propice pour que les Ă©coliers jouissent de leur droit fondamental Ă l’Ă©ducation.