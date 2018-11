Crise anglophone : Un enseignant de lycée pris en otage à Muea

L’enseignant Ngala Bernard Ndzi a été enlevé dans l’enceinte du Lycée bilingue de Mua, à Buea, mardi dernier.

Six jours après son enlèvement au lycée bilingue de Muea, l’enseignant Ngala Bernard Ndzi reste introuvable. Celui-ci avait été capturé mardi après que trois individus armés non identifiés se sont introduit dans ledit établissement, agressant des élèves et d’autres membres du personnel et brûlant leurs documents.

L’information a été révélée ce week-end par le directeur du Lycée. Selon lui, les assaillants ont pénétré l’établissement vers midi et M. Ngala Bernard Ndzi, qui les a vus, a voulu faire sonner l’alarme. Il a été repéré par les agresseurs qui l’ont emmené de force.

Le directeur du Lycée bilingue de Muea ne se trouvait pas sur place au moment des faits. Il a rencontré le trois malfrats et leur otage en route. Ceux-ci s’en sont également pris à lui avant de s’enfuir.