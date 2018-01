Crise au Togo : Alpha Condé propose un dialogue entre le 23 et le 26 janvier

Le prĂ©sident guinĂ©en, Alpha CondĂ©, a proposĂ©, après consultation des parties prenantes, un dialogue intertogolais entre le 23 et le 26 janvier, indique un communiquĂ© de la coalition des 14 partis politiques de l’opposition togolaise.ArrivĂ©e Ă Conakry le lundi 15 janvier sur invitation du prĂ©sident de l’Union africaine (UA), une dĂ©lĂ©gation de l’opposition a  étĂ© reçue dans la soirĂ©e par M. CondĂ© et ce mardi matin pour « des sĂ©ances de travail très fructueuses relatives aux mesures d’apaisement indispensables Ă la tenue d’un dialogue constructif entre le pouvoir et l’opposition togolaise « , lit-on dans le communiquĂ© de presse de l’opposition, relatif Ă la rencontre.

Le chef de l’Etat guinĂ©en a Ă©galement, selon l’opposition, exhortĂ© les autoritĂ©s togolaises Ă prendre en compte les autres mesures d’apaisement relatives Ă la « libĂ©ration de tous les dĂ©tenus politiques » et « la levĂ©e de l’interdiction de manifester dans les villes de Mango, SokodĂ© et Bafilo », entre autres.

Longtemps attendue par les Togolais, cette annonce intervient Ă un moment de crise provoquĂ©e par la soif de rĂ©formes politiques que rĂ©clame une large coalition des partis de l’opposition qui mobilise, depuis aoĂ»t 2017, les populations dans les rues de LomĂ© et de l’intĂ©rieur du pays.Â

Ils réclament, notamment, la réduction rétroactive du nombre de mandats présidentiels, le mode de scrutin à deux tours et le vote de la diaspora.

Dans son adresse Ă la nation, mercredi 3 janvier, Faure GnassingbĂ©, rĂ©Ă©lu en avril 2015 pour un troisième mandat, a  formulĂ© un nouvel appel au dialogue Ă l’endroit de la classe politique.

« Le dialogue doit rester la voie privilégiée de résolution des désaccords entre les acteurs politiques », avait-il déclaré.