Crise dans le Pool : Sassou Nguesso met en garde contre les calculs politiciens qui mettraient en cause l’accord de cessez le feu

Le prĂ©sident congolais, Denis Sassou N’Guesso, a lancĂ© ce samedi Ă Brazzaville une sĂ©vère mise en garde contre les calculs politiciens qui mettront en cause l’accord de cessez le feu entre le gouvernement et les miliciens Ninjas Nsiloulous signĂ© le 23 dĂ©cembre dernier pour l’arrĂŞt des hostilitĂ©s en vue du retour de la paix dans le dĂ©partement du Pool.Devant le parlement rĂ©uni en congrès, le chef de l’Etat congolais a peint la situation du Pool, une rĂ©gion en crise depuis le 4 avril 2016 en relavant que « la paix règne sur le territoire national bien que le Pool traverse des Ă©pisodes d’insĂ©curitĂ© sur fond de grand banditisme aux consĂ©quences fort dĂ©plorables.»

Revenant sur l’accord signĂ© le 23 dĂ©cembre Ă Brazzaville entre le gouvernement et les reprĂ©sentants du Pasteur Ntumi (FrĂ©dĂ©ric Bintsamou, chef de la milice Ninja Nsiloulou) en vue de la consolidation de la paix, l’unitĂ© nationale et la dĂ©mocratie dans le Pool et partout dans le pays, Denis Sassou N’Guesso a dĂ©clarĂ© : « Je lance une sĂ©vère mise en garde contre les calculs politiciens de petit leadership dĂ©partemental qui Ĺ“uvreraient Ă parasiter les dĂ©marches initiĂ©es pour un retour Ă une vie normale dans cette partie du territoire national ».

Pour lui « il s’agit de la vie des compatriotes qui n’ont que trop souffert et ne demandent qu’Ă vire en paix. »

« Le moment est venu, pour tous, de s’inscrire, sans exceptions ou Ă©tats d’âme, dans la dynamique rĂ©publicaine et salutaire », a-t-il martelĂ©.

Cet accord entre le gouvernement et les représentants du Pasteur Ntumi, est sujet à plusieurs interprétations depuis sa signature.

Près de 18000 personnes se sont déplacées dans le département du Pool depuis le déclenchement de cette crise en avril 2016 causant  plusieurs morts.