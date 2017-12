Crise du Nil: le chef de la diplomatie Ã©gyptienne en Ethiopie

Le chef de la diplomatie Ă©gyptienne Sameh Choukry se rendra Ă Addis Abeba mardi pour sortir de « l’impasse » autour de l’Ă©pineux dossier du barrage Ă©thiopien de la Renaissance sur le Nil bleu, a annoncĂ© le ministère des Affaires Ă©trangères.

L’Egypte craint que la construction de ce gigantesque barrage par l’Ethiopie entraĂ®ne une rĂ©duction du dĂ©bit du fleuve dont elle dĂ©pend Ă 90% pour son approvisionnement en eau.

« Personne ne peut toucher Ă l’eau de l’Egypte », avait dĂ©clarĂ© le prĂ©sident Ă©gyptien Abdel Fattah al-Sissi lors d’un discours en novembre, parlant d’une question « de vie ou de mort ».

La visite prĂ©vue mardi correspond Ă un « nouveau geste de l’Egypte visant Ă sortir de l’impasse », a dĂ©clarĂ© le porte-parole du ministère des Affaires Ă©trangères Ahmed Abou Zeid, selon un communiquĂ©.

Le ComitĂ© national tripartite du barrage de la Renaissance qui rĂ©unit Le Caire, Khartoum et Addis Abeba, n’est pas parvenu Ă se mettre d’accord sur les conclusions d’un rapport initial remis en mai par deux cabinets d’Ă©tudes français, Artelia et BRL, sur les impacts sociaux et environnementaux de ce barrage sur le Soudan et l’Egypte.

Lors de sa visite à Addis Abeba, M. Choukry devrait mettre en avant « des idées et des suggestions visant à aider les parties à approuver » les conclusions de ce rapport, a ajouté M. Abou Zeid.

En mars 2015, les trois pays avaient signé un accord de principe les obligeant à aboutir à un consensus par la voie de la coopération au sujet de ce barrage.

Avec un coĂ»t Ă©valuĂ© Ă cinq milliards de dollars (4,2 milliards d’euros), le barrage de la Renaissance situĂ© sur le Nil Bleu est censĂ© devenir la plus grande centrale hydroĂ©lectrique d’Afrique.

Le Nil bleu, qui prend sa source en Ethiopie, rejoint le Nil blanc Ă Khartoum pour former le Nil qui traverse le Soudan et l’Egypte avant de se jeter dans la MĂ©diterranĂ©e.

Le barrage doit fournir Ă l’Ethiopie 6000 mĂ©gawatts –l’Ă©quivalent de six rĂ©acteurs nuclĂ©aires– et pourra stocker plus de 70 milliards de m3 d’eau, selon le cabinet BRL.

L’Egypte insiste pour sa part sur ses « droits historiques » sur le fleuve, garantis par des traitĂ©s datant de 1929 et 1959. Ceux-ci accordent près de 87% du dĂ©bit du fleuve Ă l’Egypte et au Soudan.