Crise en RDC : L’église sollicite l’appui des pays voisins pour sa résolution

Le prĂ©sident de la ConfĂ©rence Ă©piscopale des Ă©vĂŞques du Congo (CENCO) Monseigneur Marcel Utembi Tapa, ArchĂ©vĂŞque de Kisangani a dĂ©clarĂ© mardi soir que la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo(RDC) sollicite l’aide des pays voisins pour sortir de la crise actuelle.« Dans le contexte de crise que traverse la RDC, les Ă©vĂŞques de la CENCO  sont convaincus que dans le cadre de la coopĂ©ration internationale, les frères, amis, voisins de la RDC peuvent apporter quelque chose dans la perspective de satisfaire les aspirations du peuple congolais(RDC)», a-t-il dit.

Il s’exprimait  au sortir d’une audience avec le chef de l’Etat congolais Denis Sassou n’Guesso, Ă©galement prĂ©sident de la CIRGL (ConfĂ©rence internationale de la rĂ©gion des grands Lacs).

Monseigneur Marcel Utembi Tapa, archevĂŞque de Kisangani, Ă©tait Ă la tĂŞte d’une dĂ©lĂ©gation de la CENCO) avec ses cĂ´tĂ©s l’AbbĂ© Donatien NsholĂ© Babula, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de cette institution de l’Ă©glise.

Revenant sur l’objet de l’audience, il a expliquĂ© avoir discutĂ© avec le prĂ©sident Denis Sassou Nguesso, chargĂ© du suivi du mĂ©canisme paix et sĂ©curitĂ© en RDC et dans la rĂ©gion des grands lacs, en vue de partager avec lui, sur la nĂ©cessitĂ©  de mettre en application de l’accord du 31 dĂ©cembre 2016 qui prĂ©voit l’organisation des Ă©lections

L’AbbĂ© Donatien NshotĂ© Babula a pour sa part dĂ©plorĂ© le bilan de la marche du 31 dĂ©cembre 2017 en soulignant « qu’il n’est pas Ă prendre Ă la lĂ©gère dans la situation actuelle », Â

Il a aussi et de tirer sur la sonnette d’alarme soulignant que « si l’on ne fait pas trop attention, on risque de vivre le pire».

Cette rencontre entre les membres de la CENCO et le président en exercice de la CIRGL intervient trois mois après le double sommet de Brazzaville sur la conférence internationale sur la Région des Grands Lacs, et celui sur le mécanisme de suivi des accords sur la paix, la sécurité et la coopération pour RDC et la Région.