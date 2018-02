Crise libyenne : les villes et tribus libyennes rÃ©affirment leur adhÃ©sion Ã  la dÃ©marche de l’UA

Le prĂ©sident du Conseil suprĂŞme des villes et tribus libyennes, Ageli Abdoussalam Brani, a dĂ©clarĂ© le jeudi Ă Brazzaville que « les villes et tribus libyennes, rĂ©affirment leur adhĂ©sion Ă la dĂ©marche de l’UA, sous l’Ă©gide du prĂ©sident congolais, pour la paix en Libye.Le chef des villes et tribus libyennes, reçu en audience par le PrĂ©sident Denis Sassou N’Guesso Ă qui il a rendu hommage pour les efforts qu’il ne cesse de consentir dans la recherche de la paix en Libye, a saluĂ© la sĂ©rĂ©nitĂ© et l’engagement de ce dernier estimant que  son action devrait permettre Ă la Libye d’aller vers les Ă©lections libres, transparentes et crĂ©dibles.

« En tant que citoyen libyen, nous soutenons que seule l’Union africaine s’occupe des problèmes de l’Afrique et spĂ©cialement la cause libyenne. La Libye est un membre de l’Union africaine et non de l’Union europĂ©enne.»

« On sait que le prĂ©sident s’occupe du dossier de la Libye depuis 2011,  jusqu’Ă ce jour. Nous le remercions parce qu’il est fidèle Ă l’Afrique et se prĂ©occupe de la situation actuelle de la Libye. Nous

lui faisons confiance, les villes et tribus libyennes rĂ©affirment ainsi leur adhĂ©sion Ă la dĂ©marche de l’Union africaine, conduite parle prĂ©sident congolais », a ajoutĂ© Abdoussalam Brani.

Il a Ă©mis le vĹ“u de voir le prĂ©sident du ComitĂ© de haut niveau de l’UA sur la crise Ĺ“uvrer pour aider les Libyens Ă aller vers les Ă©lections libres, rapidement.

L’Ă©missaire libyen a saisi cette occasion pour apprĂ©cier le discours du prĂ©sident congolais Ă la tribune du 30ème sommet de l’UA.

« Je confirme que le discours du prĂ©sident Ă l’UA sur la Libye a Ă©tĂ© suivi par tout le peuple libyen et ma prĂ©sence ici confirme notre soutien aux dĂ©cisions prises par l’UA », a-t-il dit.

Cette quatrième rencontre entre le prĂ©sident Denis Sassou N’Guesso et Ageli Abdoussalam Brani intervient quelques jours après le 30ème sommet de l’Union africaine tenu du 28 au 29 janvier dernier Ă Addis-Abeba.

 Le rapport d’activitĂ© sur la crise libyenne, prĂ©sentĂ© par le prĂ©sident N’Guesso, tĂ©moigne de son intĂ©rĂŞt pour le retour de la paix en Libye, a dit l’envoyĂ© libyen.