Croissance des PME en Afrique : un forum organisé au Togo

Après Kampala en 2022, Lomé, la capitale togolaise va accueillir la 8è édition de l’Africa SME Champions Forum, consacrée aux petites et moyennes entreprises (PME), les 5 et 6 octobre prochains.

« Consolider la croissance des PME« , tel est le thème de cette rencontre organisée par le Togolais Didier Acouetey, PDG d’AficSearch, un cabinet de recrutement panafricain. L’ Africa SME Champions Forum, qui en est à sa 8e édition, est dédié à l’accompagnement de la croissance des PME africaines.

500 participants sont attendus, dont des chefs d’entreprise, des institutions financières et une sélection de start-ups. Pendant 2 jours, les experts apportent de nouvelles solutions pratiques et opérationnelles aux défis de financement et de croissance auxquels sont confrontées les PME en Afrique.

Pour la capitale togolaise, ce prochain rendez-vous économique fera suite aux travaux de haut niveau qu’elle a abrités depuis le début de cette année 2023 et au cours de l’année précédente, à l’instar de la rencontre Infra for Africa Forum, de la BAD, et prochainement en novembre, l’Africa Financial Industry Summit (AFIS 2023).