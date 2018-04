Cuba: l’assemblÃ©e convoquÃ©e pour Ã©lire le successeur des Castro

L’AssemblĂ©e nationale cubaine se rĂ©unit mercredi et jeudi pour dĂ©signer le nouveau prĂ©sident de l’Ă®le, ouvrant la voie Ă une transition historique après six dĂ©cennies de pouvoir exclusif des frères Castro.

D’abord prĂ©vue pour jeudi, la session plĂ©nière de la nouvelle assemblĂ©e issue des Ă©lections lĂ©gislatives de mars se tient finalement sur deux jours, Ă partir de mercredi 9H00 locales (13H00 GMT).

Aucun programme officiel n’a Ă©tĂ© communiquĂ© sur le dĂ©roulement de ses travaux tenus Ă huis clos, mais la nouvelle AssemblĂ©e devra d’abord inaugurer la nouvelle lĂ©gislature et Ă©lire ses cadres.

Suivra ensuite l’Ă©lection parmi les dĂ©putĂ©s des 31 membres du Conseil d’Etat, et simultanĂ©ment du prĂ©sident de cet organe exĂ©cutif suprĂŞme, qui succĂ©dera Ă .

Si l’AssemblĂ©e avance assez vite, ce vote pourrait aussi se tenir mercredi mais il n’est pas prĂ©vu que l’identitĂ© du nouveau chef de l’exĂ©cutif soit rĂ©vĂ©lĂ©e avant jeudi.

Arrêtée depuis plusieurs mois, cette date du 19 avril correspond au 57e anniversaire de la victoire de la baie des Cochons face à des troupes anti-castristes soutenues par Washington en 1961.

Depuis la rĂ©volution de 1959, Cuba n’a connu qu’une seule vĂ©ritable transition Ă sa tĂŞte. C’Ă©tait en 2006, et Fidel Castro, atteint par la maladie, passait le tĂ©moin Ă son frère cadet après plus de 40 ans de pouvoir sans partage.

Fidel Castro s’est Ă©teint fin 2016 et c’est aujourd’hui au tour de Raul, 86 ans, de cĂ©der son siège Ă un reprĂ©sentant de la nouvelle gĂ©nĂ©ration qui devrait sauf surprise ĂŞtre le premier vice-prĂ©sident, Miguel Diaz-Canel, un civil de 57 ans.

NumĂ©ro deux du rĂ©gime depuis 2013, cet homme du système aux faux airs de l’acteur amĂ©ricain Richard Gere y a Ă©tĂ© prĂ©parĂ©. Depuis plusieurs annĂ©es, il reprĂ©sente rĂ©gulièrement son gouvernement lors de missions Ă l’Ă©tranger et ses apparitions dans les mĂ©dias se font de plus en plus frĂ©quentes.

S’il est Ă©lu, l’ingĂ©nieur en Ă©lectronique nĂ© après la rĂ©volution devra asseoir son autoritĂ© et poursuivre l’indispensable « actualisation » du modèle Ă©conomique de l’Ă®le esquissĂ©e par le cadet des Castro. Des charges lourdes pour un homme au profil plutĂ´t discret qui a gravi dans l’ombre les Ă©chelons du pouvoir cubain.

– Pression –

« Il sera intĂ©ressant d’observer si (M. Diaz-Canel) est capable de rĂ©sister Ă la pression de cette charge », note Paul Webster Hare, professeur de relations internationales Ă Boston, aux Etats-Unis, et ex-ambassadeur britannique Ă Cuba.

« Fidel et Raul (…) n’ont jamais eu Ă justifier leurs positions. Ils avaient menĂ© la RĂ©volution et personne ne remettait en cause leur +droit+ d’ĂŞtre dirigeants. (Mais) ils n’ont pas crĂ©Ă© de modèle dĂ©mocratique permettant de conduire un changement, c’est une des principales raisons pour lesquelles Diaz-Canel fait face Ă une tâche ardue », poursuit-il.

Pour la première fois depuis des dĂ©cennies, le prĂ©sident n’aura pas connu la rĂ©volution de 1959, ne portera pas l’uniforme vert olive et ne dirigera pas le Parti communiste cubain (PCC).

Mais il pourra combler ce dĂ©ficit de lĂ©gitimitĂ© grâce Ă Raul Castro, qui gardera la tĂŞte du puissant parti unique jusqu’en 2021. A ce poste, il devra mobiliser la vieille garde des « historiques », perçus pour la plupart comme rĂ©tifs aux rĂ©formes les plus ambitieuses.

Leur niveau de responsabilitĂ© de ces derniers au sein du nouveau Conseil d’Etat donnera une indication sur la volontĂ© rĂ©formatrice du rĂ©gime, comme sur la marge de manoeuvre du nouveau prĂ©sident.

ContinuitĂ© du système oblige, celui-ci n’a jamais prĂ©sentĂ© de programme, mais il devra tenir compte des « lignes directrices » (« lineamientos ») votĂ©es par le parti unique et le Parlement, qui dessinent les orientations politiques et Ă©conomiques Ă mener d’ici 2030.

Le prochain gouvernement « va devoir rendre des comptes au peuple, le peuple participera aux dĂ©cisions », avait dĂ©clarĂ© M. Diaz-Canel au moment de voter aux dernières lĂ©gislatives dans sa ville de Santa Clara (centre).

De l’avis des experts, le futur prĂ©sident sera surtout attendu sur le terrain Ă©conomique, et sur son aptitude Ă mener les rĂ©formes nĂ©cessaires pour redresser une Ă©conomie stagnante (1,6% en 2017) et fortement dĂ©pendante des importations et de l’aide de son alliĂ© vĂ©nĂ©zuĂ©lien aujourd’hui affaibli.

Selon eux, le chantier le plus impĂ©rieux qui se prĂ©sente est l’unification monĂ©taire, mesure maintes fois ajournĂ©e qui vise Ă supprimer un système de dualitĂ© de monnaies nationales unique au monde et responsable depuis 1994 de distorsions dans une Ă©conomie encore largement Ă©tatisĂ©e.